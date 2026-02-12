Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026 το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας, με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες, τα χρόνια νοσήματα, την προαγωγή του εμβολιασμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών μέσα στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, παρεμβάσεις κοινοτικής υγείας και πρακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία, ενώ θα αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Επισκεπτών Υγείας στην αγωγή και προαγωγή της υγείας, καθώς και στη στήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Με τη συμμετοχή επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων θεσμικών φορέων, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον επιστημονικό διάλογο, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση προτάσεων που συμβάλλουν σε ένα πιο αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Τις εργασίες του συνεδρίου υποστηρίζουν οι εταιρείες: GSK,MSD(Πλατινένιοι Χορηγοί), ΒΙΑΝΕΞ (Αργυρός χορηγός)και οι Pfizer, Φαρμασερβ-Lilly (Υποστηρικτές).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη συμμετοχή:

www.apr.com.gr/pseycongress2026/