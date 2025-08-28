Στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται η 2η φάση της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» και των Γενικών Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.350.380 ευρώ και οι εν λόγω παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ και την ευρύτερη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, στόχος είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος των νοσηλευτικών υποδομών της χώρας, καθώς τα κτίρια υγείας και πρόνοιας και ειδικά τα νοσοκομεία είναι από τα πλέον ενεργοβόρα δημόσια κτίρια, λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις προωθούνται και αναμένεται να ολοκληρωθούν:

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (Β’ φάση), ωφέλιμης επιφάνειας 21.215 τ.μ, το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Δ στην Β. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3.788.872,77 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», (Β’ φάση), ωφέλιμης επιφάνειας 49.400 τ.μ, το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Γ στην Α- ενώ συμπεριλαμβάνονται δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 5.398.092,75 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Β’ φάση), αφορά τις Ν.Μ Γιαννιτσών και Έδεσσας, οι οποίες προβλέπεται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Δ στην Β- με παράλληλη παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 6.163.415,07 ευρώ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το ΕΣΥ εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Σε όσους μιλούν για κατάρρευση, απαντάμε με πράξεις. Η ένταξη της 2ης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο και βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με δημόσια δαπάνη άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νοσοκομείων».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε:

«Οι αποφάσεις ένταξης της δεύτερης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» στον Πειραιά, και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στη βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Μια ακόμα απόδειξη της αξιοποίησης κάθε ευρωπαϊκού πόρου προς όφελος της κοινωνίας και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ανάλογες αναβαθμίσεις, μέσα από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 42 Νοσοκομεία της, με συνολική δημόσια δαπάνη 169.425.526 ευρώ. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σε δεκάδες Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 611,3 εκ. ευρώ. Με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, αξιοποιώντας κάθε ευρώ, με στόχο την Υγεία που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».