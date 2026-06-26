Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 επίσημη έρευνα αντιμονοπωλιακού δικαίου κατά της γαλλικής φαρμακευτικής εταιρείας Sanofi, με την κατηγορία ότι προέβη σε παραπλανητική εκστρατεία επικοινωνίας εις βάρος ανταγωνιστικού εμβολίου γρίπης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η κατηγορία ότι η Sanofi επιχείρησε να υποβαθμίσει το εμβόλιο γρίπης Fluad, που παράγει η αυστραλιανή ανταγωνίστρια εταιρεία CSL Seqirus, προκειμένου να προωθήσει το δικό της εμβόλιο Efluelda. Και τα δύο προϊόντα είναι ενισχυμένα εμβόλια γρίπης, σχεδιασμένα να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία σε άτομα άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η Sanofi φέρεται να ανέπτυξε μια παραπλανητική καμπάνια που απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελματίες υγείας στη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι αρχές εκτιμούν ότι η εταιρεία παρουσίασε το Fluad ως κατώτερο του Efluelda, υποβάθμισε την επιστημονική τεκμηρίωση του ανταγωνιστικού εμβολίου υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα που το στηρίζουν είναι «ασθενέστερα», προέβη σε παραπλανητικές και ανακριβείς αναφορές των εθνικών συστάσεων εμβολιασμού και υπαινίχθηκε ότι η σύσταση του Fluad στη Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «ανεπίλυτες επιστημονικές αντιρρήσεις».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική αντιβαίνει στις εθνικές συστάσεις εμβολιασμού πολλών κρατών-μελών και έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα γραφεία της Sanofi τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η ίδια η εταιρεία είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι τελούσε υπό έρευνα. Η Sanofi κατέχει δεσπόζουσα θέση στις αγορές της Γαλλίας και της Γερμανίας, γεγονός που καθιστά τις καταγγελλόμενες πρακτικές ιδιαίτερα σοβαρές υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού.

Η Sanofi αρνείται τις κατηγορίες. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, η Sanofi «είναι πεπεισμένη ότι έδρασε και συνεχίζει να δρα σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού». Η εταιρεία χαρακτήρισε την επίσημη έρευνα «διαδικαστικό βήμα που σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας», ενώ υπογράμμισε τη δέσμευσή της για θεμιτό ανταγωνισμό και πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα εμβόλια.

Εάν οι παραβάσεις επιβεβαιωθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στην Sanofi πρόστιμο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η εταιρεία έχει επίσης τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Κομισιόν.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Teresa Ribera, δήλωσε ότι «τα εμβόλια γρίπης προστατεύουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Η σημερινή απόφαση για έναρξη επίσημης έρευνας δείχνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να αντιμετωπίσει πρακτικές υποβάθμισης που μπορούν να βλάψουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό και τις τεκμηριωμένες επιλογές των καταναλωτών».