Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή και κατέληξε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο ΙΣΑ για να ελέγξει το επίμαχο ιατρείο, δεδομένου ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν σε ιατρικά συνέδρια και αλλού το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που στάθηκε μοιραίο για τον καλλιτέχνη. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες είτε αυτεπαγγέλτως, έχουν ελέγξει τη νομιμότητα όλων των κέντρων που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και εξαπατώντας τους οικονομικά στο όνομα της πρωτοποριακής μεθόδου. Ειδικότερα, ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει στον χώρο, πότε πραγματοποιήθηκαν, τι είχαν διαπιστώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν, μετά τα αποτελέσματά τους, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από την πλευρά του, ο ΙΣΑ, δια της εκπροσώπου του Κατερίνας Φραγκάκη, έχει υποστηρίξει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε ελεγχθεί τρεις φορές. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, ο πρώτος έλεγχος το 2024 ήταν δειγματοληπτικός, ενώ το 2025 υπήρξε προφορική καταγγελία, όχι έγγραφη, και ακολούθησε τρίτος έλεγχος τον Σεπτέμβριο του 2025. Όπως ανέφερε, κατά τον έλεγχο εξετάζεται, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός κατά τη λειτουργία του ιατρείου, ποιος εξοπλισμός βρίσκεται στον χώρο και εάν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον φάκελο του ιατρείου αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο κατά πόσον οι αρμόδιοι φορείς ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους και εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.