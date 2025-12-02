Η Boehringer Ingelheim Ελλάδος, ως Χρυσός Χορηγός, συμμετείχε ενεργά στο 1ο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2025 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γερμανικής Πρεσβείας και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση, ήταν αφιερωμένη στη νέα εποχή πράσινης πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης και συγκέντρωσε υψηλόβαθμα στελέχη, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, με επίκεντρο τον διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάδος, και Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, συμμετείχε στο πάνελ συμμετείχε στο πάνελ Energy: “Net Zero, Net Business or Net Target”. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κα Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του ινστιτούτου Germany Trade And Invest.

Κατά την ομιλία του, ο κος Αναγνωστακης παρουσίασε το στρατηγικό πρόγραμμα βιωσιμότητας της εταιρείας “Sustainable Growth 4 Generations”(SG4G), αναλύοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες του (More health, More Potential, More Green) και τη σημασία τους για την πρόσβαση στην καινοτομία των ανθρώπων που ζουν με νόσους , για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα (από τη χρήση πράσινης χημείας μέχρι τη διαχείριση αποβλήτων) , τη βιώσιμη παραγωγή (που οδηγεί σε μείωση εκπομπών ρύπων , και τη διαχείριση υδάτινων πόρων) και την κοινωνική συνεισφορά προς όφελος των επόμενων γενεών. Όπως υπογράμμισε, η μετάβαση στο net zero δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποσπασματικός στόχος, αλλά ως επιχειρηματική κουλτούρα που διαπερνά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε πως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή δέσμευση στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η καινοτομία και η αειφορία μπορούν να συνυπάρχουν. Στη Boehringer Ingelheim πιστεύουμε ότι η πρόοδος δεν έρχεται σε αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος – αντιθέτως, η καινοτομία αποτελεί τον βασικό μοχλό για να επιτύχουμε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσει τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Αναγνωστάκης, ανέδειξε τον καίριο ρόλο της ελληνογερμανικής συνεργασίας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις κοινές επενδύσεις και τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Η παρουσία της Boehringer Ingelheim Ελλάδος στο Sustainability Forum επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά σε έναν δημόσιο διάλογο που θωρακίζει το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η Boehringer Ingelheim σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύει έμπρακτα ότι η καινοτομία και η αειφορία μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθοριστικό πυλώνα της δημόσιας υγείας, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις κοινότητες και επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη ευημερία όλων.