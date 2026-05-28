Οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου τέθηκαν σε επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν 45χρονο Έλληνα που νοσηλεύεται απομονωμένος στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε σταθερή κατάσταση και χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του.

Από την πρώτη στιγμή, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, ενώ το προσωπικό του νοσοκομείου εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Το περιστατικό δεν έχει ακόμη συνδεθεί επίσημα με κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος, ωστόσο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επαναδραστηριοποίησης του ιού.

Η mpox είναι μια ιογενής λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων (Monkeypox virus), έναν DNA ιό της οικογένειας των Orthopoxvirus (στην ίδια οικογένεια ανήκει και ο ιός της ανθρώπινης ευλογιάς). Είναι ενδημικός ιός σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, όπου μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα (τρωκτικά, πρωτεύοντα) μέσω δαγκωμάτων, γρατζουνιών ή επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά.

Η μετάδοση γίνεται μέσω άμεσης επαφής με δερματικές βλάβες, σωματικά υγρά ή μολυσμένα αντικείμενα. Η σεξουαλική επαφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα μετάδοσης, ενώ παρατεταμένη προσωπική επαφή μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

Τα συμπτώματα είναι: πυρετός, έντονη κόπωση, πονοκέφαλος, διογκωμένοι λεμφαδένες, μυαλγίες και χαρακτηριστικό εξάνθημα που εξελίσσεται από βλατίδες σε φυσαλίδες και τελικά κρούστες.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιδημιολόγων είναι ότι η εξάπλωση του στελέχους clade I στην Ευρώπη δεν περιορίζεται πλέον σε εισαγόμενα κρούσματα από ταξιδιώτες. Οι αλυσίδες μετάδοσης έχουν πλέον εδραιωθεί και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς απαραίτητα να συνδέονται με ταξιδιωτικό ιστορικό, με την πλειονότητα των κρουσμάτων να αφορά άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Παράλληλα, το ηπιότερο στέλεχος clade II συνεχίζει να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως. Μάλιστα, το φθινόπωρο του 2025 σημειώθηκε η υψηλότερη μηνιαία επίπτωση κρουσμάτων clade II από την κορύφωση της επιδημίας το 2022.