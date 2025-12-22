Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Τούτουζα. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για την επιστημονική και κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και για τις προτάσεις της για την καρδιαγγειακή υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ανάδειξε στον κ. Τασούλα τη σημασία της πρόληψης και της οργανωμένης αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Επίσης, παρουσίασε το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Σχέδιο EU Safe Hearts Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΕΚΕ ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια εφαρμογής ενός εθνικού σχεδιασμού για τα Καρδιαγγειακά στη χώρα μας και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, με τελικό στόχο την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την ενημέρωση και υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συλλογικής δράσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, Αθανάσιος Τρίκας, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, ο Ταμίας Λουκιανός Ραλλίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τα μέλη του Δ.Σ. Άρης Αναστασάκης Διευθυντής Καρδιολογίας, Ηλίας Καραμπίνος, Διευθυντής Καρδιολογίας, Νικόλαος Πατσουράκος Διευθυντής Καρδιολογίας, o εκπρόσωπος Ειδικευομένων, Ιωάννης Καχριμανίδης και ο υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας της Εταιρείας, Γιώργος Λιγνός.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται, σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Ελλάδα.