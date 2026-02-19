Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ ολοκλήρωσε με επιτυχία το επετειακό Συνέδριό της, γιορτάζοντας δέκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συνηγορίας της στο πεδίο της ογκολογικής φροντίδας. Περισσότεροι από 500 σύνεδροι συνέβαλαν εποικοδομητικά στην ανάδειξη των πλέον σημαντικών ζητημάτων για τον καρκίνο στη χώρα μας.

Διεθνής συμμετοχή και διατομεακή εκπροσώπηση

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, κορυφαίοι επιστήμονες, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων και σημαντικών οργανισμών όπως BBMRI, ECO, EFOMP, Egyptian Cancer Society, ECHoS National Cancer Mission Hubs, PASYKAF, UICC και ΠΟΥ, καθώς και πλήθος επιστημονικών εταιρειών.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν η τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, ο João Breda, Head, WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office, ο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας και Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Πολιτικές για τον Καρκίνο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, στην Κεντρική Ομιλία του με τίτλο «Υλοποιώντας μια Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο», παρουσίασε τα αποτελέσματα του «Προλαμβάνω», μέσα από το οποίο 178.000 πολίτες οδηγήθηκαν σε θεραπεία. Τόνισε τη σημαντική πρόοδο στη βελτίωση των ραντεβού μέσω «myHealth app» και «1566», καθώς και τη λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, το οποίο σύντομα θα είναι διαθέσιμο και ως εφαρμογή κινητού. Αναφέρθηκε στα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια, που λειτουργούν ήδη στα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας και ανακοίνωσε τη δέσμευση σημαντικών πόρων (2026–2030) για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, ορίζοντας τον Πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ, Γιώργο Καπετανάκη, ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας. Παράλληλα, παρουσίασε τα έργα που προχωρούν: το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο Παπανικολάου, το νέο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στο Σωτηρία και την πρώτη Ογκολογική Κλινική Κεντρικής Ελλάδας στη Λαμία.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών εντός του ΕΣΥ, ώστε να ανταποκριθεί η χώρα στη ραγδαία αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένες ογκολογικές θεραπείες.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο στρογγυλό τραπέζι «Μετασχηματίζοντας τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη», παρουσίασε την πρόοδο που συντελείται στα δημόσια νοσοκομεία: ταχύτερα ραντεβού, αναβαθμισμένες υποδομές, σημαντικά έργα όπως το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη σχεδόν πλήρη ετοιμότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Τόνισε τα οργανωμένα μονοπάτια φροντίδας με πρώτο παράδειγμα τον Άγιο Σάββα, ενώ στο πάνελ συζητήθηκαν και ορισμένες προκλήσεις που παραμένουν, όπως περιφερειακές ανισότητες, ελλείψεις νοσηλευτών και ανάγκη ενίσχυσης της ανακουφιστικής φροντίδας.

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στο πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, έχοντας δημιουργήσει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης νέων τεχνολογιών και φαρμάκων από το μηδέν. Το μοντέλο διασυνδέει άμεσα το πρόσθετο κλινικό όφελος με την αποζημίωση, διαμορφώνοντας έτσι ένα πιο διαφανές, τεκμηριωμένο και βιώσιμο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, με τη συμμετοχή της σε δύο στρογγυλά τραπέζια ανέδειξε τη σημασία της εξατομικευμένης, ανθρωποκεντρικής και ισότιμης ογκολογικής φροντίδας.

Για τη σωστή αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, ανέφερε ότι απαιτούνται συντονισμένες, τεκμηριωμένες και ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις, ανακοινώνοντας ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει εντός του 2026 στην πιλοτική εφαρμογή προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας.

Στο πάνελ για τον HPV και τη Δημόσια Υγεία, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε κρίσιμα βήματα: δωρεάν εμβολιασμό, ενισχυμένο προσυμπτωματικό έλεγχο και σύγχρονα θεσμικά εργαλεία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στη διείσδυση αυτών των πολιτικών σε ολόκληρο τον πληθυσμό, χωρίς κοινωνικές ή γεωγραφικές ανισότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η δύναμη των λέξεων – Μιλώντας με σεβασμό για τον καρκίνο», ανακοίνωσε την έναρξη της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Κώδικα Συμπεριληπτικού Λόγου, ειδικά διαμορφωμένου για vα θέσει σαφή πρότυπα επικοινωνίας, ενισχύοντας τον σεβασμό στους ασθενείς και τον περιορισμό του φόβου και του στίγματος που συνοδεύουν την ασθένεια. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Άρια Αγάτσα, η Πρόεδρος του WinCancer, Πίστη Κρυσταλλίδου και ο Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, οι οποίοι ανέδειξαν τον βαθύ αντίκτυπο που μπορεί να έχει η λανθασμένη χρήση της γλώσσας στα άτομα με εμπειρία καρκίνου και στους οικείους τους.

Ευρωπαϊκές πολιτικές

Μέσα από δύο πολύ σημαντικά στρογγυλά τραπέζια, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδείχθηκε η ανάγκη για διαρκή χρηματοδότηση, καθώς και για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που θα ενισχύσουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές Νίκος Παπανδρέου, Έλενα Κουντουρά, η τέως Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, καθώς και οι Alberto Costa, Andreas Charalambous, Κώστας Αθανασάκης και Richard Price.

Στο δεύτερο πάνελ, οι Marc Van Den Bulcke, Nikolai Goncharenko, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Αναστασία Γκότση, Γιώργος Μαργετίδης, Ολύμπιος Παπαδημητρίου και Κυριάκος Σουλιώτης διερεύνησαν τα πρακτικά βήματα και τις συνέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για τον Καρκίνο.

Νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου (ECAC5)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ παρουσιάστηκε ο νέος, επικαιροποιημένος Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου (ECAC5), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του IARC/WHO που περιλαμβάνει 14 τεκμηριωμένες συστάσεις για την πρόληψη του καρκίνου. Ο Πρόεδρος της ECL, Juha Pekka Turunen, που παρευρέθηκε στο Συνέδριο, κάλεσε την ελληνική κοινότητα να αξιοποιήσει ενεργά τον Κώδικα, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης στη χώρα.

Για τους ασθενείς και τους πολίτες, η εφαρμογή των συστάσεων σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε αποδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, πιο συνεπείς και σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής και των αποτελεσμάτων υγείας στο σύνολο του πληθυσμού.

Η πρόληψη στο προσκήνιο

Η δεύτερη μέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην πρόληψη και ξεκίνησε με το μήνυμα του νέου Επιτρόπου Υγείας της ΕΕ, Olivér Várhelyi, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι οι ασθενείς πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο των αποφάσεων.

Σε μια σειρά θεματικών στρογγυλών τραπεζιών αναδείχθηκε η καθοριστική αξία της πρόληψης, με συζητήσεις γύρω από τον HPV και τον ρόλο του εμβολιασμού, τις επιπτώσεις του καπνίσματος και του ατμίσματος στη δημόσια υγεία, την ανάγκη προστασίας των πολιτών μέσα από στοχευμένες πολιτικές, καθώς και τη σημασία της σωματικής άσκησης και της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ως βασικών παραγόντων στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Με τις συζητήσεις αυτές, η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ανέδειξε ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτικές πολιτικές και δράσεις, που επηρεάζουν άμεσα την υγεία των πολιτών.

Καρδιο-ογκολογία: η αναγκαιότητα μιας στενής συνεργασίας για ασφαλέστερες θεραπείες

Σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διαδραστικό πάνελ αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις σύγχρονες αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Τονίστηκε, επίσης, η αναγκαιότητα στενής και συστηματικής συνεργασίας μεταξύ καρδιολόγων και ογκολόγων, ως καθοριστικός παράγοντας για την ασφαλή και ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών. Βασικό συμπέρασμα αποτέλεσε το ότι η καινοτομία στη θεραπεία δεν έχει αξία χωρίς την ασφάλεια των ασθενών, και ότι η συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων είναι κρίσιμη για την πρακτική εφαρμογή των νέων θεραπειών. Αυτό σημαίνει για τους ασθενείς μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πιο συντονισμένη φροντίδα και μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα της ογκολογικής φροντίδας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία

Η τρίτη μέρα του Συνεδρίου και Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου ήταν αφιερωμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ογκολογικής περίθαλψης. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Μιχαήλ Λιβανός, Βουλευτής Β’ Πειραιά και Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποίησε χαιρετισμό, ενώ στη συνέχεια, η Πρόεδρος της UICC, Ulrika Kagström, με το βιντεοσκοπημένο μήνυμα “United by Unique”, υπενθύμισε τη δύναμη της ενότητας στην παγκόσμια μάχη κατά του καρκίνου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, τόνισε ότι ο στόχος είναι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός με σαφές ανθρώπινο πρόσημο. Υπογράμμισε ότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσα που μειώνουν τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν την πρόσβαση, ενισχύουν τη συνέχεια της φροντίδας και διασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια, διαφάνεια και καλύτερο συντονισμό σε όλη την πορεία του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς και στη βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα σε δομές, ειδικότητες και επίπεδα φροντίδας.

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας – Ενίσχυση δεσμών

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπογράφηκαν δύο πολύ σημαντικά Μνημόνια Συνεργασίας με τον ΟΔΙΠΥ – Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία και τον ΠΑΣΥΚΑΦ – Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων, τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω τις συμμαχίες της ΕΛΛΟΚ για την ενδυνάμωση της στρατηγικής δράσης και της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων στο πεδίο της ογκολογίας.

Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας

Μετά την επίσημη έναρξή του τον Ιούλιο του 2025, ο Εθνικός Κόμβος της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τον Καρκίνο (Hellenic Cancer Mission Hub) απέκτησε πλέον αναγνωρισμένη ταυτότητα-επίσημο λογότυπο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Συντονιστή του ECHoS, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της ογκολογικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ECHoS, η ΕΛΛΟΚ μαζί με το ΕΚΤ ανέλαβε πρωτοβουλία να οργανώσει τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, με επίκεντρο την εγγραμματοσύνη υγείας, τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων των ασθενών και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής καινοτομίας της Ελλάδας με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ογκολογική φροντίδα. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα είναι πλέον αναγνωρίσιμη, συντονισμένη και ανθρωποκεντρική, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις φροντίδας.

Για ακόμα μία χρονιά, η ΕΛΛΟΚ παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός δικαιότερου, πιο ανθρώπινου και πιο αποτελεσματικού συστήματος ογκολογικής φροντίδας για όλους. Με σταθερή δέσμευση προς τους Συλλόγους-Μέλη της αλλά και σε όλους τους πολίτες, η Ομοσπονδία συνεχίζει να αποτελεί ισχυρή φωνή και καταλύτη θετικών αλλαγών. Μέσα από συνεργασίες, τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και συνεχή δράση, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι κάθε ασθενής θα έχει πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα, έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πορείας του με τον καρκίνο.