Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Europa Uomo Hellas, τον πανελλήνιο σύλλογο ασθενών με καρκίνο του προστάτη, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την προαγωγή της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ολιστικής φροντίδας των ανδρών στην Ελλάδα.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της ΕΟΕ ως επιστημονικού πυλώνα στον ζωτικό τομέα της ανδρικής υγείας και ενισχύει τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Η Europa Uomo Hellas, που ιδρύθηκε το 2024, εργάζεται συστηματικά για τη στήριξη των ασθενών και την καταπολέμηση των ταμπού γύρω από τον καρκίνο του προστάτη, ενώ η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, με πολυετή εμπειρία, επιστημονικό κύρος και συνεχή παρουσία στη δημόσια υγεία, στηρίζει ενεργά το έργο της.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας ουσιαστικής σχέσης που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων και εδράζεται στην κοινή τους αγωνία για τα μεγάλα κενά στην ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Στο πλαίσιο των πρώτων κοινών επαφών και πρωτοβουλιών της Europa Uomo Hellas, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία συμμετείχε ενεργά στον επιστημονικό διάλογο μαζί με άλλους θεσμικούς φορείς, θέτοντας τις βάσεις για μια συστηματική και τεκμηριωμένη συνεργασία προς όφελος των ασθενών.

Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει η συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες, με την ενημέρωση και την πρόληψη να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Europa Uomo Hellas εργάζεται συστηματικά για τη στήριξη των ασθενών και την καταπολέμηση των ταμπού, με τη θεσμική στήριξη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Ανδρέας Σκολαρίκος δήλωσε σχετικά: «Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία έχει σταθερά ως προτεραιότητα την πρόληψη, την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και την ποιοτική φροντίδα των ασθενών. Η συνεργασία μας με την Europa Uomo Hellas ενισχύει τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη, με επίκεντρο τον άνθρωπο.»

Χαιρετίζοντας την έναρξη της συνεργασίας με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, ο Πρόεδρος της Europa Uomo Hellas, Δημήτρης Δεληγιαννίδης, υπογράμμισε: «Από την ίδρυσή μας, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών με την ιατρική κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς που μοιράζονται το ίδιο όραμα: καλύτερη φροντίδα, ουσιαστική ενημέρωση και υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους άνδρες με καρκίνο του προστάτη. Η συνεργασία με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία αποτελεί για εμάς εγγύηση επιστημονικής εγκυρότητας και ουσιαστικής στήριξης στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά.»

Η σύμπραξη της ΕΟΕ με την Europa Uomo Hellas εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργειών που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας εθνικής κουλτούρας πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, σε αγαστή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της υγείας και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ενημερωμένο πολίτη, τον ενεργό ασθενή και τη δημόσια υγεία.