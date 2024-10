Συζήτηση και προτάσεις για το μέλλον και τον μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας στην Ελλάδα

Στην ετήσια εκδήλωση της Deloitte “Navigating the Future of Healthcare Ecosystem: Global Perspectives Through Local Lens” παρουσιάστηκαν οι παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο της υγείας και αναλύθηκε η εφαρμογή τους στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα.