Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα GLP-1 που περιέχουν τιρζεπατίδη (Zepbound, Mounjaro) μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου περαιτέρω επιπλοκών σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο. Άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα GLP-1 μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων, όπως η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT), σε άτομα με παχυσαρκία και αυτοάνοσα νοσήματα.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο BMJ Medicine υποδηλώνει ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να υποστηρίζουν την καρδιακή υγεία, με τα καρδιαγγειακά οφέλη να αυξάνονται με τη μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης. Ωστόσο, η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να μειώσει τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη.

Ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο SCAI 2026 Scientific Sessions & CAIC-ACCI Summit στο Μόντρεαλ τον Απρίλιο δείχνουν ότι τα φάρμακα GLP-1 που περιέχουν τιρζεπατίδη (Mounjaro και Zepbound) μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών προβλημάτων σε άτομα με παχυσαρκία που υποβάλλονται σε ορισμένες καρδιακές επεμβάσεις.

Μια ερευνητική εργασία στο the Journal of the American Heart Association (JAHA)διερεύνησε πρόσθετα οφέλη των φαρμάκων GLP-1, με ορισμένα ευρήματα να υποδηλώνουν μειωμένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων, όπως η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και η πνευμονική εμβολή.

Η τιρζεπατίδη μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών σε καρδιακές επεμβάσεις

Δύο μελέτες σχετικά με τα πιθανά οφέλη του αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 τιρζεπατίδη παρουσιάστηκαν στο SCAI 2026 Scientific Sessions & CAIC-ACCI Summit στο Μόντρεαλ τον Απρίλιο. Οι μελέτες δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, αλλά ένα δελτίο τύπου ανέφερε λεπτομέρειες ορισμένων από αυτά τα ευρήματα.

Τα GLP-1 που περιέχουν τιρζεπατίδη μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών προβλημάτων, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά 30% σε άτομα με παχυσαρκία που έχουν υποβληθεί σε καρδιακή επέμβαση γνωστή ως διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Τα GLP-1 που περιέχουν τιρζεπατίδη μπορεί επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62% σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI) σε σύγκριση με εκείνα που λαμβάνουν ντουλαγλουτίδη.

«Αυτά τα ευρήματα είναι συνεπή με αυτό που βλέπουμε γενικά, ότι φάρμακα όπως η τιρζεπατίδη δεν είναι απλώς φάρμακα απώλειας βάρους, αλλά έχουν σημαντικά καρδιομεταβολικά οφέλη», δήλωσε ο Kevin Shah, καρδιολόγος και διευθυντής προγράμματος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Καρδιακής Ανεπάρκειας στο Ινστιτούτο Καρδιάς και Αγγείων MemorialCare στο Ιατρικό Κέντρο Long Beach -ο Shah δεν συμμετείχε στις μελέτες.

Η διακοπή της θεραπείας GLP-1 μπορεί να μειώσει τα καρδιακά οφέλη

Τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου. Ωστόσο, μόλις σταματήσετε να λαμβάνετε το φάρμακο, η προστασία μπορεί να αναστραφεί, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο BMJ Medicine τον Μάρτιο. Η έρευνα υποδηλώνει ότι, ενώ η συνεχής χρήση μπορεί να αυξάνει τα καρδιακά οφέλη με την πάροδο του χρόνου, η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να μειώσει ή να αντιστρέψει αυτά τα οφέλη.

Η μελέτη παρακολούθησε 132.551 άτομα που λάμβαναν φάρμακα GLP-1 και 201.136 άτομα που λάμβαναν σουλφονυλουρία για 3 χρόνια για τη θεραπεία του διαβήτη. Το 26,4% των ατόμων διέκοψαν τη θεραπεία GLP-1, κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο. Καθώς η μελέτη διαπίστωσε ότι τα φάρμακα GLP-1 είναι πιο πιθανό να παρέχουν προστασία στην καρδιακή υγεία με την πάροδο του χρόνου, η διακοπή της θεραπείας νωρίτερα σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να προσφέρουν αυτά τα οφέλη.

Τα GLP-1 βοηθούν στη μείωση του κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων

Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι η χρήση GLP-1 συσχετίστηκε με λιγότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια, όπως η φλεβική θρομβοεμβολή και η πνευμονική εμβολή, σε ενήλικες με παχυσαρκία και αυτοάνοσα νοσήματα.

«Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο για επιδράσεις που εκτείνονται πέρα από την απώλεια βάρους και τον έλεγχο της γλυκόζης», δήλωσε ο Christopher Yi, πιστοποιημένος αγγειοχειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Memorial Care Orange Coast στο Fountain Valley της Καλιφόρνια.

«Μειώνουν τη συστηματική φλεγμονή, βελτιώνουν τη μεταβολική υγεία και μπορεί να βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία -όλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν εύλογα να μειώσουν τον θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Αυτό που βρήκα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι η μείωση φάνηκε ισχυρότερη για τα φλεβικά θρομβοεμβολικά επεισόδια παρά για ορισμένα αρτηριακά καρδιαγγειακά αποτελέσματα, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η φλεβική θρόμβωση μπορεί να επηρεάζεται πιο άμεσα από τη φλεγμονή και την υπερπηκτικότητα που σχετίζεται με την παχυσαρκία, γεγονός που θα μπορούσε να την καθιστά πιο ευαίσθητη στη θεραπεία με GLP-1», συνέχισε ο Yi.

Πηγή: healthline.com.