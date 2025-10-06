Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παραχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και για τα πρώτα στατιστικά από το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ραντεβού – τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1566», την εφαρμογή «myHealthApp» και την ψηφιακή πλατφόρμα «finddoctors.gov.gr».

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες, ενώ το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Γιάννης Καραγιάννης.

Στο πρώτο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 14.8885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, ενώ η συνολική βαθμολογία αγγίζει το 4,04 με άριστα το 5. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, η επάρκεια του εξοπλισμού και του ιατρικού προσωπικού αξιολογείται θετικά από το 92% των ασθενών, η λήψη κατανοητών οδηγιών κατά το εξιτήριο από το 90%, ενώ η εμπιστοσύνη προς τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει το 84% και 80% αντίστοιχα. Παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, δεδομένου ότι εντοπίζονται και τομείς που χρήζουν ενίσχυσης, όπως η καθαριότητα (69%), η αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού (61%), η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων (62%) και η ποιότητα του φαγητού (48%).

Στο δεύτερο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα στατιστικά των ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566», του «myHealthApp» και της ιστοσελίδας «finddoctors.gov.gr». Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, κλείστηκαν συνολικά 200 χιλιάδες ραντεβού πολιτών με ιατρούς σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 133 χιλιάδες μέσω του «MyHealth App» και του «finddoctors.gov.gr» και 67.000 ραντεβού μέσω της νέας γραμμής του Υπουργείου Υγείας «1566».

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σας καλέσαμε σήμερα τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία δύο μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε εφαρμόσει στην υγεία με την ΗΔΙΚΑ, που είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί τις ψηφιακές μας επιθυμίες και ανάγκες, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε την υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Μόνο τις 5 πρώτες μέρες που ξεκίνησε ο νέος τρόπος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έχουν κλειστεί περισσότερα από 200.000 ραντεβού. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που βρίσκει τεράστια απήχηση στους ίδιους τους ενδιαφερομένους και αποδεικνύει ότι καλύψαμε ένα πραγματικό κενό. Είμαι πολύ περήφανος που γίνεται επί της δικής μου θητείας, της Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Μάριου Θεμιστοκλέους και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Παράλληλα, έχουμε το 2ο ψηφιακό μας εργαλείο που είναι το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Ήδη περίπου 15.000 συμπολίτες μας που έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν πάρει εξιτήριο, έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια ως προς την εμπειρία τους για τη νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία. Το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης δείχνει, ως προς τη γενική εικόνα του ΕΣΥ, ένα τελείως διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που συνήθως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί».

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τον φορέα μας την ΗΔΙΚΑ και την Κοινωνία της Πληροφορίας αξιοποιούμε την τεχνολογία φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας. Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος υγείας και να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Το «Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ» και το νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω του «MyHealth App», του «finddoctors.gov.gr» και του «1566» αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Πρόκειται για στοχευμένα έργα, με πολλαπλασιαστικό όφελος για τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των ψηφιακών λύσεων μας γεμίζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για όσα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Η ψηφιακή μετάβαση της υγείας γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με ταχύτητα, συνέπεια και σχέδιο για ένα αποτελεσματικό ψηφιακό σύστημα Υγείας που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Υλοποιούνται έργα που απλοποιούν τη ζωή των πολιτών και κάνουν την πρόσβαση στην υγεία ευκολότερη. Το κομμάτι των ψηφιακών ραντεβού και το 1566 κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μία προσπάθεια σε εξέλιξη με την ΗΔΙΚΑ σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, και αν δεν είχαμε τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα — να μπορεί δηλαδή εύκολα ο πολίτης με ένα sms να κάνει τις εξετάσεις του. Μιλάμε για μία διυπουργική συνεργασία που ουσιαστικά συνδιαμορφώνει πολιτικές, και ευχαριστώ όλους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από την ΗΔΙΚΑ».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Η επαφή των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται καθημερινά μέσα από τα εξωτερικά και τα επείγοντα ιατρεία. Τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές και στους δύο αυτούς τομείς, με στόχο ένα σύστημα πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Παράλληλα, με την καθιέρωση της αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς, αποδεικνύουμε ότι τα νοσοκομεία μας δεν φοβούνται να μετρηθούν και να βελτιωθούν, υπηρετώντας με διαφάνεια και σεβασμό τον πολίτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ειδικοτήτων, για τις οποίες στο παρελθόν ο πολίτης χρειαζόταν πολλούς μήνες για να βρει ραντεβού, δείχνουν ότι σήμερα, με το νέο σύστημα, μπορεί να εξασφαλίσει ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γεγονός που καθιστά την νέα πραγματικότητα πιο προσβάσιμη και φιλική».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη δήλωσε:

«Από τις 14 Ιουλίου 2025 τέθηκε σε λειτουργία το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Εσωτερικού Ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Με το νέο αυτό εργαλείο, το Υπουργείο Υγείας διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο μέσο διοίκησης και λήψης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει την πολυεπίπεδη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων. Παράλληλα, καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση διαχρονικών συγκρίσεων, καθώς και συγκρίσεων μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, νοσοκομείων και κλινικών, σε όλες τις πτυχές της ποιότητας που έχουν σημασία για τον ίδιο τον ασθενή. Στόχος είναι η στοχευμένη βελτίωση των υπηρεσιών και ο επανασχεδιασμός πολιτικών, όπου αυτό απαιτείται.

Καθοριστικής σημασίας είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, καλούνται και από αυτό το βήμα όσες και όσοι λαμβάνουν SMS με το ερωτηματολόγιο, να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να το συμπληρώσουν, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, εντός του Οκτωβρίου θα αποσταλεί υποστηρικτικό ενημερωτικό υλικό σε όλα τα νοσοκομεία, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του προσωπικού. Για πρώτη φορά, η φωνή των ασθενών αποκτά πραγματική δύναμη. Η εμπειρία τους καθοδηγεί την αλλαγή και χτίζει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που ακούει, μαθαίνει και βελτιώνεται καθημερινά».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα δήλωσε:

«Εμείς όλα αυτά τα χρόνια ζούμε πραγματικά την ουσία της χρήσης της πληροφορικής στον τομέα τον επιχειρησιακό για τον οποίον εργαζόμαστε. Αυτό που ζούμε δηλαδή είναι ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον φορέα, ο οποίος χρησιμοποιεί τα συστήματα που για εκείνον αναπτύσσουμε και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι χτίζουμε συστήματα, τα βελτιώνουμε, τα βελτιστοποιούμε και πάνω στις υποδομές των αρχικών συστημάτων συνεχώς χτίζουμε νέα πράγματα. Έχουμε πια δημιουργήσει εκείνη την τεχνική και πληροφοριακή υποδομή και εμπειρία, ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιούμε και συνεχώς να δίνουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες».

Ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες δήλωσε:

«Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος χαιρετίζει τα δύο θέματα που παρουσιάζονται σήμερα, τα οποία έρχονται ακριβώς να εναρμονιστούνε με αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι ήθελε ένα ανθρωποκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όντως αυτά τα δύο πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά που είναι ανησυχητικά καλά. Δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να ζηλέψουν ορισμένες χώρες δεξιά και αριστερά. Αν δεν κάνω λάθος, ένα 20% απαντάει στην αξιολόγηση, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, ιδανικό θα είναι φυσικά να αυξηθεί. Είναι σημαντικό ότι πλέον έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας».