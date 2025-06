Σε εορταστικό κλίμα και παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου στην οικία του Πρέσβη της Ιαπωνίας, κ. Koichi Ito, η επετειακή εκδήλωση της Takeda Hellas με αφορμή τη συμπλήρωση 244 ετών από την ίδρυση του μητρικού οργανισμού. Με έδρα το Τόκιο, η Takeda συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων βιοφαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2012.

Επιφανείς εκπρόσωποι της Πολιτείας, των θεσμικών Φορέων της Υγείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων ασθενών γιόρτασαν μαζί με στελέχη της ελληνικής θυγατρικής, τους δύο και πλέον αιώνες συνεισφοράς της Takeda στη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας σοβαρών νοσημάτων μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση των καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων της.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Koichi Ito απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι η Takeda είναι η παλαιότερη φαρμακοβιομηχανία στην Ιαπωνία και μία από τις πλέον φημισμένες της χώρας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην παγκόσμια υγεία και την καινοτομία. Aναφέρθηκε στις συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας – Ιαπωνίας και ΕΕ – Ιαπωνίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας μεταξύ τους, χαρακτηρίζοντας την Takeda Hellas ως εξαιρετικό παράδειγμα επιτυχίας αυτών των συνεργασιών. «Το 2012 η Takeda έλαβε την απόφαση να εισέλθει στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, να υποστηρίξει το εθνικό σύστημα υγείας και να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Έκτοτε, έχει επενδύσει σημαντικά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, όπως και στις κλινικές μελέτες, αλλά κυρίως εργάζεται ώστε να διασφαλίζει ότι οι καινοτόμες θεραπείες της φτάνουν στους ασθενείς που τις χρειάζονται. Είμαι υπερήφανος που βλέπω ότι η Takeda επιφέρει ουσιαστικές και σταθερές αλλαγές στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Πρέσβης.

Με τη σειρά του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαιρέτισε τα 244 έτη λειτουργίας της Takeda, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για την ιαπωνική κουλτούρα και ειδικότερα για την προσήλωσή της στην πειθαρχία, στις αξίες και στην αριστεία. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την εγχώρια δραστηριότητα της εταιρείας ως τιμή για την Ελλάδα, αλλά και ως ανάγκη, επισημαίνοντας ότι οι θεραπευτικές επιλογές που παρέχει είναι πολύ σημαντικές για τους Έλληνες ασθενείς. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι η Takeda συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης εκ μέρους της Takeda και της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και επιθυμούμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί πολλά χρόνια ακόμη. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί για να αναζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις». «Όλοι οι εταίροι της Υγείας εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η Takeda έχει κερδίσει τον σεβασμό τους», τόνισε ο Υπουργός ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, General Manager for Greece, Cyprus & Malta, παρουσίασε το προφίλ και τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, τονίζοντας τις βασικές εταιρικές αξίες, την Ακεραιότητα, την Αμεροληψία, την Εντιμότητα και την Επιμονή, οι οποίες καθοδηγούν τους ανθρώπους της στην εργασιακή τους καθημερινότητα. Έδωσε ακολούθως ιδιαίτερη έμφαση στην ασθενοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας και στην άρρηκτη σχέση της με τον σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής. «Ο ασθενής έχει πάντα προτεραιότητα. Αυτό είναι το σύνθημά μας στην Takeda: ΑΣΘΕΝΕΙΣ – ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – ΦΗΜΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με τη δεδομένη σειρά. Οι 4 αυτές έννοιες διέπουν τη λειτουργία μας και καθοδηγούν τις αποφάσεις μας για την εκπλήρωση του οράματός μας: να αναπτύσσουμε και να διαθέτουμε θεραπείες που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών». Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτή η κατεξοχήν ασθενοκεντρική λειτουργία της εταιρείας, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όχι μόνο των ασθενών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας της εκάστοτε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η Takeda, θέτοντας τα θεμέλια της φήμης της και δίνοντας ώθηση στην επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Την εκδήλωση συντόνισε η κα. Μαριάντζελα Οικονομοπούλου, Head of External Affairs and Patient Value Access, Takeda Greece, Cyprus & Malta, η οποία ανέδειξε τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμελιώδη στοιχεία της σχέσης Ελλάδας-Ιαπωνίας και υπογράμμισε την κοινή δέσμευση των παρευρισκόμενων εκπροσώπων του οικοσυστήματος της Υγείας και της Takeda Hellas για ένα μέλλον με καλύτερη υγεία στη χώρα μας.