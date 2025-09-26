Στον ρόλο του ΕΟΠΥΥ που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει μετασχηματιστεί σε στρατηγικό συνεργάτη του ΕΣΥ αναφέρθηκε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη στην ενημερωτική διημερίδα για θέματα των νοσοκομείων της χώρας που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ειδικότερα η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε στην καθολική εφαρμογή του συστήματος DRG από 1/01/2025 που σηματοδότησε μια ιστορική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο αποζημιώνονται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Για πρώτη φορά, όπως είπε, οι υποβολές των νοσηλειών καταχωρούνται και κοστολογούνται μέσω του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) με χρήση DRG και με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στη χρηματοδότηση. «Είναι πλέον σαφές ότι η επιτυχής λειτουργία του συστήματος DRG είναι καρπός συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τον ΕΟΠΥΥ να αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο καθώς με υπευθυνότητα, διαφάνεια, ορθολογική διαχείριση και οικονομική συνέπεια, εξασφαλίζει ότι κανένα νοσοκομείο δεν μένει χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη που χρειάζεται, και κανένας ασθενής χωρίς την περίθαλψη που δικαιούται» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καρποδίνη.

Για τα ποιοτικά κριτήρια αποζημίωσης που ήδη εφαρμόζονται στις ιδιωτικές κλινικές τόνισε ότι ήρθε η στιγμή να ισχύσουν και για τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να επιβραβεύονται όχι μόνο για τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά κυρίως για την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών.

Αναφερόμενη στην τρίτη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των δαπανών σε πραγματικό χρόνο η κυρία Καρποδίνη επεσήμανε ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας καθώς με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, ο Οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τις δαπάνες κάθε νοσοκομείου, να εντοπίζει αποκλίσεις και να λαμβάνει μέτρα πριν δημιουργηθούν υπερβάσεις.

«Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων των 3 νέων έργων DRGs, Ποιοτικά Κριτήρια, Real Time έλεγχος δαπανών υγείας αποτελούν αναγκαίες δράσεις για την υλοποίηση του νέου Χάρτη Υγείας» είπε χαρακτηριστικά η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

Η κυρία Καρποδίνη έκανε ειδική αναφορά στην κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων που αποτελεί μια υπηρεσία που, όπως είπε χαρακτηρίζει ένα ανθρωποκεντρικό κράτος το οποίο εξελίσσεται και είναι διαρκώς δίπλα στον πολίτη εξαλείφοντας ανισότητες στην πρόσβαση σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.

Ενδεικτικά, η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ ανέφερε ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, στους 3 πρώτους μήνες λειτουργίας της υπηρεσίας, οι αποστολές είναι περίπου 100.000 εκ των οποίων 30.000 αφορούν σε κατ’ οίκον αποστολές.

Ο χρόνος παράδοσης από την υποβολή του αιτήματος κατ’ οίκον ανέρχεται στην Αττική κατά μέσο όρο σε 2,5 ημέρες, ενώ στην επαρχία για αίτημα κατ’ οίκον και σημεία διανομής ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 6 ημέρες. Το έργο αφορά σε πανελλαδική κάλυψη και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές και σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία της η κυρία Καρποδίνη τόνισε ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι και θα παραμείνει αρωγός του Υπουργείου Υγείας στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ καθώς συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό, πιο ανθρώπινο. «Το μέλλον του ΕΣΥ απαιτεί συνεργασία όλων μας και ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ, με διαφάνεια, με ποιότητα και με όραμα. Στον ΕΟΠΥΥ είμαστε δίπλα στον ασθενή, στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας» επεσήμανε η Διοικήτρια του Οργανισμού.