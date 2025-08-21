Στις καταγγελίες για επιπλέον χρεώσεις σε διαγνωστικά κέντρα και τις παρεμβάσεις του ΕΟΠΠΥ, για την υπηρεσία αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους κατ΄ οίκον, και την εξέλιξή του, καθώς και το νέο σύστημα ελέγχου στον ΕΟΠΠΥ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναφέρθηκε σήμερα η διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα Καρποδίνη ανέφερε:

“Πράγματι διαπιστώσαμε, και από τους ελέγχους που κάνουμε, αλλά και με βάση καταγγελίες συμπολιτών μας, ότι πολλά Διαγνωστικά ζητούν παραπάνω από τη συμμετοχή του ασθενούς με διάφορες δικαιολογίες. Θα ήθελα να πω ότι τα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ, απαγορεύεται να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους, και σύμφωνα και με τους όρους της σύμβασης, δεν μπορούν να μη δέχονται τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για να τους εξυπηρετούν.(…)

Πολύ κατηγορηματικά θα πω ότι ο ασθενής πληρώνει μόνο τη συμμετοχή του, και η συμμετοχή του τυπώνεται πάνω στο παραπεμπτικό. Ακόμα και αν είναι άυλη συνταγογράφηση, όταν δεν εκτελεί το διαγνωστικό κέντρο, αυτόματα βγαίνει η συμμετοχή του. Επομένως δεν πρέπει να δέχεται καμία άλλη χρέωση από τα Διαγνωστικά Κέντρα. Για παράδειγμα, επειδή είχαμε πολύ μεγάλη παραβατική συμπεριφορά στο κομμάτι της αξονικής στεφανιογραφίας, θέλω να πω ότι ένας γιατρός, ο θεράπων ιατρός, όταν συνταγογραφεί μία εξέταση γνωρίζει πολύ καλά, ειδικά σε μία αξονική, σε μια μαγνητική, στους υπερήχους, ποια ακριβώς όργανα θέλει να δει.

Οι θεράποντες ιατροί που είναι εξειδικευμένοι γνωρίζουν ακριβώς πώς να τα συνταγογραφήσουν. Δεν πρέπει να δέχονται οι ασφαλισμένοι μας όταν τους λέει ένας βοηθός ακτινολόγος ή ο άνθρωπος που χειρίζεται το μηχάνημα ότι ξέρετε να πάρουμε και αυτή τη λήψη, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε καρδιογράφημα για παράδειγμα. Να πω ότι η αξονική στεφανιογραφία μέσω του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία τοποθέτησης του ασθενούς, καρδιολογικό έλεγχο, χορήγηση σκιαγραφικού, λήψη εικόνων, πόρισμα και διάγνωση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Και το φέρνω αυτό ως παράδειγμα, γιατί είχαμε ειδικά σε αυτή την εξέταση πολλές περιπτώσεις όπου παραπλανούνται οι ασθενείς, και τους ζητούνται με διάφορες δικαιολογίες επιπλέον χρεώσεις. Άρα, να γνωρίζει, να εμπιστεύεται το γιατρό του ο ασθενής. Ο γιατρός έχει συνταγογραφήσει αυτό ακριβώς που θέλει, προκειμένου να προβεί στη διάγνωση».

Για την παρέμβαση του ΕΟΠΠΥ μετά τις καταγγελίες για τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία είχαν αυτή την παραβατική συμπεριφορά η κα Καρποδίνη εξήγησε: «Επιβάλλουμε τις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεις, που να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα αυστηροποιήθηκαν, εντός του τελευταίου έτους, από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, επομένως είναι αρκετά τσουχτερές οι ποινές και τα πρόστιμα. Και βέβαια, εάν διαπιστώσουμε επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα, καταγγέλλουμε τις συμβάσεις».

Παράλληλα, για την υπηρεσία αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους κατ΄ οίκον, και την εξέλιξη, η κα Καρποδίνη ανέφερε: «Έχουμε πράγματι ξεκινήσει πριν τέσσερις μήνες που υπογράψαμε τη σύμβαση και ολοκληρώσαμε την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ξεκινήσαμε 16/6. Το πρόγραμμα πήγε πάρα πολύ καλά. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ότι πραγματικά αγκάλιασε αυτή τη δράση. Εμείς εκπλαγήκαμε από το γεγονός ότι την τρίτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα είχαμε ήδη 850 αιτήσεις για κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων, πλην των σημείων διανομής, και πραγματικά ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και μας έχει εμπιστευθεί.

Υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση είτε σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε δυνατότητα μετακίνησης, είτε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο που θα μπορούσε να τους εξυπηρετήσει. Και για αυτό, αυτή η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχουμε εξυπηρετήσει, συνολικά περίπου 63.000 συνανθρώπους μας μέσα σε αυτούς τους δύο πρώτους μήνες. (…)

Είχαμε κάποιες αρρυθμίες, όπως κάθε νέα προσπάθεια και αυτό μας βοήθησε, σε συνεργασία και με τους ασθενείς που επικοινωνούσαν μαζί μας, να φτιάξουμε διαδικασίες και να προβλέψουμε και την παραμικρή περαιτέρω λεπτομέρεια. Ομαδοποιήσαμε κάποιες κατηγορίες αποστολών, έχουμε κάνει ένα νέο σύστημα με τον ταχυδρομικό κώδικα που τσεκάρουμε γιατί γινόντουσαν κάποια λάθη και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτω από 0,04 αστοχίες. Ο μέσος όρος για διανομή κατ’ οίκον στην Αττική είναι 2,7 ημέρες και από τη στιγμή που καταχωρεί το αίτημα ο ασθενής».

Η κα Καρποδίνη αναφέρθηκε και στα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς: «Πράγματι εξελισσόμαστε συνεχώς. Ένα μεγάλο έργο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός υλοποιείται ήδη τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα από τον οργανισμό. Ενσωματώνουμε συνέχεια νέα τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, διάφορα μοντέλα. Μπορούμε με αυτοματισμούς να κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους που μέχρι τώρα έπρεπε να γίνονται σε συνδυασμό πολλών δεδομένων από τους φαρμακοποιούς μας. Έτσι είμαστε πολύ αποτελεσματικότεροι και προλαμβάνουμε και όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Το σημαντικότερο είναι ότι σχεδιάζουμε μαζί με τους αναδόχους μας το ψηφιακό μετασχηματισμό, διαλειτουργικότητα σε όλα τα συστήματα, πράγμα που σημαίνει ότι πια θα μπορούμε να συνδυάσουμε πολύ περισσότερα δεδομένα στον έλεγχό μας. Θα έχουμε μητρώο για τις παθήσεις των ασθενών. Θα απαγορεύουμε τη συνταγογράφηση σε ασθενείς που δεν ανήκουν σε μητρώα με χρόνιες παθήσεις, βλέπε διαβητικούς ασθενείς, πολύ ακριβά σκευάσματα και ούτω καθεξής. Και ήδη, όπως και ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, έχουμε δει πάρα πολλά αποτελέσματα και επιβάλλουμε κυρώσεις, πρόστιμα και αναστολή συνταγογράφησης εφόσον το αδίκημα είναι επαναλαμβανόμενο”.

Πηγή: ΕΡΤ