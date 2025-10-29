Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το πιο βραβευμένο ελληνικό νερό στον κόσμο, πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στο Athénée την εκδήλωση ανακοίνωσης της ολοκλήρωσης του έργου δωρεάς 20 ηχητικών φαναριών στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή, που στοχεύει στη διευκόλυνση της μετακίνησης των ανθρώπων με οπτική αναπηρία, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στους κόμβους Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας και Βασ. Σοφίας – Μαρασλή, καθιστώντας την καρδιά της πρωτεύουσας πιο φιλική, πιο συμπεριληπτική και πιο ασφαλή.

Με το σύνθημα «Πράσινο στην προσβασιμότητα», η ΘΕΟΝΗ δίνει πράσινο φως – κυριολεκτικά και συμβολικά – σε μια πόλη που μαθαίνει να σέβεται και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους.

Το “πράσινο” δεν είναι μόνο το χρώμα του φαναριού ή της φύσης, αλλά και το χρώμα της ελπίδας, της κίνησης και της ισότητας, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ΘΕΟΝΗ.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων Αναπηρίας, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για μια πόλη πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος και ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης). Από την πλευρά των Φορέων της Οπτικής Αναπηρίας συμμετείχαν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη Σηφάκη, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών με την κ. Θεοδώρα Φαρδέλα, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών με τον κ. Παναγιώτη Μαρκοστάμο, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών με την κ. Μαρία Αζούκη, καθώς και ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, που εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο κ. Μαρία Τζεβελέκου. Παρούσες επίσης ήταν η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και η ΑΜΚΕ Liberty Dogs που στόχο έχει να εκπαιδεύει σκύλους-οδηγούς για να εξυπηρετούν και να ενδυναμώνουν άτομα που είναι τυφλά ή έχουν έναν βαθμό οπτικής αναπηρίας.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της ΘΕΟΝΗ, κ. Δημήτρης Τσέλιος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της προσβασιμότητας ως θεμελιώδους δικαιώματος και στον ρόλο της ΘΕΟΝΗ ως ενεργού συμμάχου σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον χαιρετισμό του, τόνισε τη σημασία της δράσης τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για τη διευκόλυνση των ατόμων με οπτική αναπηρία στην καθημερινή τους μετακίνηση: «Ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων που συμβαίνουν στους δρόμους οφείλεται σε παραλείψεις πεζών, γι’ αυτό και κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι ηχητικές διατάξεις που εγκαταστάθηκαν συμβάλλουν ουσιαστικά στο να κινούνται οι συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία – κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο για όλους.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα απτό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και συνεργασίας προς όφελος της ανθρώπινης ζωής και της ισότητας στον δημόσιο χώρο.»

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής κον. Νίκο Χαρδαλιά, αναφέρθηκε στη σημασία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το κοινό καλό και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής: «Η σημερινή δράση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνέργειας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η συνεργασία αυτή είναι καθοριστική για την προώθηση έργων που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας – μια πόλη πιο φιλική, πιο ασφαλής και πιο συμπεριληπτική – αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.»

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βιωματική δράση προσβασιμότητας, μέσα από την οποία οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν στην πράξη την αξία των ηχητικών διατάξεων. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, και με αρχηγό έναν εκπρόσωπο από τα άτομα με οπτική αναπηρία, οι συμμετέχοντες περπάτησαν στους κόμβους όπου έχουν τοποθετηθεί τα νέα φανάρια, βιώνοντας για λίγα λεπτά πώς η τεχνολογία αυτή μετατρέπει μια καθημερινή διαδρομή σε μια εμπειρία ασφάλειας και αυτονομίας.

Η εμπειρία αυτή ανέδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι μια τέτοια παρέμβαση στην καθημερινότητα της πόλης. Μια δράση που άγγιξε όλους όσοι τη βίωσαν, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά από την κατανόηση και τη συνεργασία.

Με αφετηρία τη φράση «δικαίωμα στο νερό», η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας ότι κάθε σταγόνα νερού μπορεί να κουβαλά μέσα της ισότητα, φροντίδα και ελπίδα.