Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί τη φυσική συνέχεια του δεσμού μητέρας και βρέφους, προσφέροντας στο παιδί ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να δώσει η φύση: την ιδανική τροφή για την ανάπτυξη, την ανοσία και την ψυχική του ισορροπία. Παράλληλα, η ίδια η μητέρα ωφελείται, καθώς ο θηλασμός ενισχύει τη σωματική και ψυχική της υγεία, συμβάλλοντας στη γρηγορότερη ανάρρωση μετά τον τοκετό και στην ενδυνάμωση του συναισθηματικού δεσμού με το παιδί της.

Κατά τη περίοδο του θηλασμού, οι ανάγκες της μητέρας σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά αυξάνονται σημαντικά. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών, ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου, βιταμινών Α, C, D, E και του συμπλέγματος Β, καθώς και ω-3 λιπαρών οξέων, συμβάλλει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του οργανισμού της μητέρας και στη διασφάλιση της ποιότητας του μητρικού γάλακτος. Η ισορροπημένη, μεσογειακού τύπου διατροφή και η κατάλληλη συμπλήρωσή της αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη σωματική και ψυχική ευεξία της μητέρας και τη βέλτιστη ανάπτυξη του βρέφους.

Σε αυτή τη μοναδική φάση της ζωής της, το Iofolen® Lactancia αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για τη θηλάζουσα μητέρα. Πρόεκται για ένα πλήρες και εξειδικευμένο συμπλήρωσμα διατροφής που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της μητέρας όσο και του βρέφους , σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Η μοναδική του σύνθεση περιλαμβάνει ταυρίνη, αμινοξύ με καθοριστικό ρόλο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου και του αμφιβληστροειδούς, σε συνδυασμό με ω-3 λιπαρά οξέα (DHA & ΕΡΑ) που συμβάλλουν στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας του βρέφους. Οι βιταμίνες Α, Ε και C ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνουν τα αντιοξειδωτικά του μητρικού γάλακτος, ενώ το ασβέστιο βοηθά στην αναπλήρωση των αποθεμάτων της μητέρας, προλαμβάνοντας την απώλεια οστικής πυκνότητας.

Η οικογένεια των συμπληρωμάτων Iofolen® περιλαμβάνει τέσσερα εξειδικευμένα προϊόντα – Iofolen® Preconception, Iofolen®, Iofolen® Twin και Iofolen® Lactancia , που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες της γυναίκας από την φάση της προετοιμασίας για τη σύλληψη έως και την περίοδο του θηλασμού. Έτσι, κάθε γυναίκα μπορεί να αισθάνεται ότι φροντίζει τον εαυτό της και το παιδί της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.