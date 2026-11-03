Από σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, η σχέση του πολίτη με τον ΕΟΠΥΥ αλλάζει ριζικά. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάστηκαν δύο νέα ψηφιακά εργαλεία: το «myEOPYY app» και το «Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας». Στόχος τους είναι η απλούστευση της εξυπηρέτησης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τον πολίτη στο επίκεντρο. Στη συνέντευξη συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνης, ενώ το παρών έδωσε η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δάφνη-Ελένη Νικολάου.

Τι κάνει το myEOPYY app

Η νέα εφαρμογή φέρνει τον ΕΟΠΥΥ στο κινητό τηλέφωνο κάθε ασφαλισμένου. Μέσα από αυτήν, ο πολίτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, να ενημερώνεται για την ασφαλιστική του ικανότητα, τις επισκέψεις, τις ιατρικές πράξεις, τις νοσηλείες, τα φάρμακα και τις αποζημιώσεις του. Παράλληλα, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα αποζημίωσης, φωτογραφίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να παρακολουθεί την πορεία τους σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, «αντί να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα για να αποζημιωθούν, θα φωτογραφίζουν με το κινητό τους την απόδειξη, θα την ανεβάζουν στην εφαρμογή και θα γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση».

Η εφαρμογή παρέχει επίσης ενημέρωση για τις καλυπτόμενες παροχές, δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων για ανήλικα και εξαρτώμενα μέλη, καθώς και ηλεκτρονικό εισιτήριο για την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Ο πολίτης μπορεί να κλείνει ραντεβού για φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να παρακολουθεί τον μέσο χρόνο αναμονής σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι 4,6 εκατομμύρια ΑΜΚΑ έχουν ήδη συνδεθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, ενώ το 77% των αιτημάτων του τελευταίου μήνα υποβλήθηκε ψηφιακά — μια ένδειξη ότι η στροφή προς την ψηφιακή εξυπηρέτηση είναι ήδη σε εξέλιξη.

Το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων: Ο πολίτης ως κριτής

Το δεύτερο εργαλείο, το Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από ιδιώτες παρόχους. Σε πρώτη φάση, η αξιολόγηση αφορά ιατρούς ειδικοτήτων, διαγνωστικά εργαστήρια και φυσιοθεραπευτήρια. Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω SMS και θα μπορούν, μέσα από τον προσωπικό τους Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, να συμπληρώνουν σύντομα ερωτηματολόγια για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ για την παρακολούθηση δεικτών ποιότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, «δίνουμε στον ασφαλισμένο μας την απόλυτη δύναμη και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, η σχέση μας με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και η αντίληψή μας για το παρεχόμενο έργο από την Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Υγείας σε όλους τους λήπτες πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας, μπαίνει σε μία τελείως καινούρια εποχή».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έδωσε έμφαση σε τρεις λέξεις-κλειδιά: διαφάνεια, έλεγχος και ποιότητα. «Αρκετές φορές οι ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεώσεις για υπηρεσίες τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν πληρώσει. Με τη νέα αυτή δυνατότητα, μπορούν πλέον να ενημερώνονται έγκαιρα, ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται την πληροφορία», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιολόγηση θα διασταυρώνεται με τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο για τη στελέχωση και άλλους δείκτες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ώστε «να εντοπίζουμε αδυναμίες και να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι «η γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, η ευκολία πρόσβασής τους στις δομές μας και η αξιολόγηση των υπηρεσιών μας είναι αυτό που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες μας και μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι». Και πρόσθεσε: «Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι πάντα ο ασθενής και ιδίως στην υγεία πρέπει να υπερτονίζονται οι συναινέσεις και να υποχωρούν οι διαφωνίες». Συγχάρηκε, τέλος, τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ για την ταχύτητα υλοποίησης της εφαρμογής.

Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνης σημείωσε ότι «στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποφασίσαμε να φέρουμε τον ΕΟΠΥΥ στην τσέπη του κάθε ασφαλισμένου, του κάθε πολίτη, έτσι ώστε να εξυπηρετείται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά». Αναφερόμενος στο Σύστημα Αξιολόγησης, τόνισε ότι «θα μας δώσει μια πλούσια βάση δεδομένων έτσι ώστε η πολιτική ηγεσία, και η παρούσα αλλά και η μελλοντική, να μπορεί να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους ασφαλισμένους».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας υγείας — μια τάση που παρατηρείται διεθνώς και στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη διαφάνεια και στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Για τον ασφαλισμένο, το πρακτικό όφελος είναι άμεσο: λιγότερες επισκέψεις σε γραφεία, ταχύτερες αποζημιώσεις, σαφής εικόνα του ιστορικού του και, για πρώτη φορά, φωνή στην αξιολόγηση των παρόχων. Για το σύστημα υγείας, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να οδηγήσουν σε πιο στοχευμένες πολιτικές και καλύτερη κατανομή πόρων. Το στοίχημα, όπως πάντα, είναι η ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των εργαλείων και η διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ψηφιακών δεξιοτήτων.