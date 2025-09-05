Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027.

Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).

Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%). Το αντίστοιχο ποσοστό στον μέσο όρο των Ευρωπαίων πολιτών είναι 24%.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται την πρώτη θέση για την Κύπρο (42%), και ακολουθούν πληθωρισμός και ακρίβεια (39%), ενώ ποσοστό 36% σημειώνουν τόσο η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και η μεγαλύτερη υποστήριξη για τη δημόσια υγεία.