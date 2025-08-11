Ερωτήματα προκύπτουν για τις εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία, μετά το περιστατικό με το ασανσέρ στο νοσοκομείο Γεννηματάς που υποχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (χθες), την ώρα που επέβαινε μέσα εργαζόμενη.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ο ανελκυστήρας διέθετε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και ότι η τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία. Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου. Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025. Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

Είναι το τρίτο περιστατικό βλάβης σε ανελκυστήρα που σημειώνεται στο ΕΣΥ εντός του 2025 και συγκεκριμένα μέσα σε μόλις 8 μήνες.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε άναρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ αναφέρει:

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».