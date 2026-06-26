Δεδομένου ότι το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση και επιδείνωση πολλών αναπνευστικών νοσημάτων, η διακοπή χρήσης καπνικών προϊόντων είναι ένας από τους 5+1 άξονες που έχουν καταγραφεί στη Χάρτα της ΕΠΕ (η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φορέων υγείας για τις προκλήσεις που συνδέονται με την υγεία του αναπνευστικού συστήματος).

Αξιοποιώντας με λογικά και συναισθηματικά στοιχεία το δημοφιλές στην Ελλάδα άθλημα της καλαθοσφαίρισης και τον γνωστό όρο «TimeOut» η καμπάνια εκτυλίσσεται με βασικό επικοινωνιακό όχημα τηλεοπτικό σποτ που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας της ΚΑΕ «ΑΡΗΣ Betsson». Στο μπάσκετ, όταν η εξέλιξη του αγώνα δεν είναι η επιθυμητή και χρειάζεται εγκαίρως νέα κατεύθυνση και αλλαγή τακτικής, ο προπονητής ζητά timeout και συχνά δίνει οδηγίες σε κάποιον παίκτη πώς να βγει ελεύθερος και να σκοράρει. Στο τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας ο προπονητής είναι ο ειδικός, ο γιατρός ή απλώς ένας φίλος που παρακινεί σε αλλαγή, δίνει συμβουλές/οδηγίες σε αυτόν που καπνίζει ή ατμίζει και τον παροτρύνει να απευθυνθεί στον Πνευμονολόγο για να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής («Κάνε τη διακοπή εφικτή») ώστε «να βγει ελεύθερος»! («Καλύτερα ελεύθερος…Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό»). Στο σποτ συμμετέχουν αφιλοκερδώς ο Χρήστος Χασανίδης (coach assistant) και οι καλαθοσφαιριστές Λευτέρης Μποχωρίδης (γκαρντ), Στέλιος Πουλιανίτης (γκαρντ), Βασίλης Πουρλίδας (γκαρντ) και Βασίλης Καζαμίας (γκαρντ).

Το σποτ της εκστρατείας προβάλλεται ήδη ως κοινωνικό μήνυμα στην τηλεόραση κατόπιν έγκρισης του ΕΣΡ, καθώς και στα social media της ΕΠΕ ως χορηγούμενο, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα προβληθεί ως χορηγούμενο σε τηλεόραση και social media με την αποκλειστική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας Kenvue.

Ο Χάρης Παπαγεωργίου, πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, αναφέρει για την εμφάνιση της ομάδας στο σποτ: «Ένας αθλητικός οργανισμός όπως η “ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson”, με μεγάλη ιστορία και ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα, συμμετέχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη διακοπή του καπνίσματος, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος για τη δημόσια υγεία».

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, εξηγεί ότι η εκστρατεία για τη διακοπή χρήσης προϊόντων καπνού αποσκοπεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ότι η χρήση τους δεν αποτελεί απλή συνήθεια, καθώς η νικοτίνη προκαλεί έντονη εξάρτηση και για τον λόγο αυτό έχει ταξινομηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως χρόνια νόσος. «Η αναγνώριση της εξάρτησης ως χρόνιας νόσου δεν αποσκοπεί στον στιγματισμό των καπνιστών, αλλά αντίθετα στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας οργανωμένης ιατρικής βοήθειας για την απεξάρτησή τους. Συγκεκριμένα, αν και το 75% των καπνιστών γνωρίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του εθισμού στην υγεία του και επιθυμεί να διακόψει, και το 40% έχει αποπειραθεί να διακόψει, μόνο το 3–5% τα έχει καταφέρει χωρίς ιατρική βοήθεια. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 35–65% σε εξειδικευμένα ιατρεία διακοπής καπνίσματος και ακόμη περισσότερο όταν αποζημιώνεται η φαρμακευτική αγωγή».