Στη βραδιά εορτασμού των 10 χρόνων του θεσμού Health Care Business Awards, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου 2025 στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, η οργανωτική επιτροπή τίμησε την Πρόεδρο και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, κυρία Ιουλία Τσέτη, για τη σημαντική και διαχρονική προσφορά της στην επιστήμη, την καινοτομία και τη φαρμακευτική αγορά.

Το βραβείο επιδόθηκε στην πρόεδρο του ΟΦΕΤ από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επισήμανε πως παρακολουθεί την πρόοδο της φαρμακοβιομηχανίας UNI-PHARMA και του Ομίλου Τσέτη τα τελευταία 10 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την πραγματικά εντυπωσιακή. Ευχαρίστησε μάλιστα για ακόμη μία φορά την κυρία Τσέτη, για την καταλυτική της συνεισφορά στη διάρκεια της πανδημίας, μέσα από τις γενναιόδωρες προσφορές του Ομίλου στο Ελληνικό και Κυπριακό υγειονομικό σύστημα.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, η κυρία Τσέτη εμφανώς συγκινημένη αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, δήλωσε πώς «τα βραβεία αυτά αποτελούν βάλσαμο αλλά και ευθύνη για τις επιχειρήσεις, ενώ στέλνουν μήνυμα στους νέους επιστήμονες να τολμήσουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας υπεραξία στη χώρα, στην έρευνα και στις βιοεπιστήμες». Συμπλήρωσε ακόμη λέγοντας, πώς η εν λόγω διάκριση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του Ομίλου μας στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και μία δέσμευση για περισσότερη ευθύνη ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνονται κοντά στην τεχνολογία και στα επιτεύγματά της, που όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά.

Τα Healthcare Business Awards διοργανώνονται για 10η χρονιά στην Ελλάδα από τη BOUSSIAS Events, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της Υγείας.

Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχουν διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, θεσμικοί παράγοντες, και Επιστήμονες.