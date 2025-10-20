Η Ενιαία Υγεία (One Health) είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τη στενή σύνδεση και αλληλεξάρτηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και συνεργατική στρατηγική που εφαρμόζεται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, των ανθρώπων, της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση, αποτελεί σήμερα παγκόσμια στρατηγική προτεραιότητα, καθώς απαντά στις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής: την εμφάνιση νέων πανδημιών, την αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Industry Disruptors – Game Changers (IDGC) διοργανώνουν το 1ο ONE HEALTH SUMMIT, μια καινοτόμο πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής Ενιαίας Υγείας για την Ελλάδα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 | 09:00 – 16:30, στο Ωδείο Αθηνών.

Οι κύριοι θεματικοί άξονες θα εστιάσουν σε:

Ζωονόσους & Πανδημίες – Πώς προλαμβάνουμε τις επόμενες κρίσεις;

Μικροβιακή Αντοχή – Η σιωπηλή πανδημία που ήδη κοστίζει ζωές.

Κλιματική Κρίση & Υγεία – Οι επιπτώσεις της ρύπανσης και της απώλειας βιοποικιλότητας.

Ασφάλεια Τροφίμων & Νερού – Ο πιο κρίσιμος κρίκος στη σχέση ανθρώπου – ζώου – περιβάλλοντος.

Διακυβέρνηση, Συνεργασία & Εκπαίδευση – Η ανάγκη για θεσμικό συντονισμό και κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα παρουσιαστεί η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που έχει γίνει στη χώρα μας για την Ενιαία Υγεία, στην οποία καταγράφονται σημαντικές επιδράσεις που ασκεί το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι ζωονόσοι στην υγεία των Ελλήνων. Η μελέτη περιλαμβάνει και σειρά προτάσεων για τη χάραξη και άσκηση πολιτικής Ενιαίας Υγείας στη χώρα μας.

Το One Health Summit θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της πολιτείας, κορυφαίους επιστήμονες, θεσμικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους με κοινό στόχο: να αναδείξουν την Ενιαία Υγεία ως αναπόσπαστο πυλώνα δημόσιας πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας MSD, η οποία συμμετέχει ως Πλατινένιος Χορηγός. Αργυρός Χορηγός είναι οι Mega Brokers. Υποστηρικτές του Συνεδρίου είναι οι Smart Agro Hub, Creat, Planet Foods, NOMA, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Αττικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΦΕΤ.