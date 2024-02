Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation) σας ενημερώνουν ότι η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας γιορτάζεται την Δευτέρα 4 Μαρτίου.

Βασικά στατιστικά στοιχεία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν το μέγεθος και τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας σε όλο τον κόσμο:

Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σήμερα ζουν με παχυσαρκία (1 στους 7) Οι ιατρικές συνέπειες της παχυσαρκίας θα κοστίζουν πάνω από 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2035 Η παιδική παχυσαρκία αναμένεται να αυξηθεί κατά 100% από το 2020 έως το 2035, φτάνοντας τα 400 εκατομμύρια (1 στα 5 παιδιά) 1 στους 4 ανθρώπους θα έχει παχυσαρκία το 2035

Τις προηγούμενες Παγκόσμιες Ημέρες Παχυσαρκίας, όλες οι Εταιρίες-Μέλη της World Obesity Federation (Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας) κινητοποιήσαμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να αναγνωρίσουν τις βαθύτερες αιτίες της παχυσαρκίας, να αυξήσουν τη γνώση της νόσου και να προβάλουν τις φωνές των ανθρώπων με παχυσαρκία που βιώνουν καθημερινά προβλήματα. Το 2022, προσεγγίσαμε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ με το μήνυμα «Every Body Needs To Act» στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Το 2023 το μήνυμα ήταν «Αλλάζοντας τις προοπτικές: Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία».

Φέτος το μήνυμα είναι: «Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία και …»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία και… την Υγεία

Είναι σημαντικό, όχι μόνο να αναγνωρίσουμε ότι η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια από μόνη της, αλλά και να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες κινδύνου και τις άλλες ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία (σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, καρκίνος, άπνοια ύπνου, υπογονιμότητα κλπ). Υπάρχει συχνά μια υποτιμημένη σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και άλλων προβλημάτων υγείας, ειδικά της ψυχικής υγείας.

Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση και την αντιμετώπιση για να μειώσουμε το στίγμα και την ενοχή που σχετίζονται με την παχυσαρκία και να διασφαλίσουμε ότι υποστηρίζονται επαρκώς οι άνθρωποι που ζουν με παχυσαρκία.

Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία και… τον Πλανήτη μας

Φέτος , για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, θέλουμε να δούμε με άλλη οπτική γωνία τον πλανήτη μας και τι δημιουργεί το παχυσαρκιογόνο περιβάλλον. Η υγεία διαμορφώνεται από τον κόσμο γύρω μας και ένα υγιές περιβάλλον δημιουργείται από μια σειρά παραγόντων : τη σταθερότητα του κλίματος μας, τον αέρα που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που είναι διαθέσιμα για κατανάλωση και τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται στην αγορά. Για να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να δράσουμε, δημιουργώντας ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν περισσότερο και καλύτερα.

Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία και… τους νέους

Οι νέοι δεν είναι ποτέ η αιτία του ανθυγιεινού και μη βιώσιμου περιβάλλοντος, αλλά συχνά επηρεάζονται περισσότερο από αυτό. Πρέπει να ακούσουμε άμεσα τους νέους σχετικά με τις προοπτικές τους και ποια πιστεύουν ότι είναι τα βασικά ζητήματα που τους απασχολούν.

Πρέπει να συνεργαστούμε με τους νέους για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που μειώνει ασθένειες όπως η παχυσαρκία, μειώνει τη ρύπανση του αέρα και σταθεροποιεί το κλίμα μας. Ο έλεγχος του Food Marketing, ο ρόλος του Σχολείου, η εξάλειψη του στίγματος είναι κύριες προτεραιότητες.

Άμεση κινητοποίηση και ολοκληρωμένη δράση:

Η ΕΠΑΜΕΔΙ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας έχουν καθιερώσει ως Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας την 4η Μαρτίου, για να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις την δέσμευσή τους και να ζητήσουν από αυτές να λάβουν επείγοντα μέτρα.

Υπάρχουν τρείς τομείς για να δράσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικά ταμεία:

Κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των ατόμων με παχυσαρκία

Έγκαιρη παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο της νόσου για καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία

Πρόληψη στους νεότερους για να μειωθεί η ανάγκη για θεραπεία παχυσαρκίας

Η θεραπεία της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο το αδυνάτισμα και η απώλεια κιλών. Είναι η συνολική βελτίωση της υγείας. Εκτός από την εξατομικευμένη παρέμβαση στις διατροφικές συνήθειες, τις οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα και την ουσιαστική ψυχική στήριξη, τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και οι βαριατρικές επεμβάσεις, είναι πολύτιμοι σύμμαχοι.

Το 2024 ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας. Φάρμακα με δράση σε υποδοχείς ορμονών (GLP-1 και GIP) που διεγείρονται από την τροφή, υπάρχουν σε όλο το σώμα και έχουν νευρο- καρδιο – μεταβολικές επιδράσεις, έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Τιρζεπατίδη (ο πρώτος και μοναδικός εγκεκριμένος διπλός αγωνιστής GLP-1 και GIP) και η Σεμαγλουτίδη 2,4 mg (ο εγκεκριμένος αγωνιστής GLP-1) καλύπτουν το κενό ανάμεσα στην συντηρητική θεραπεία (αλλαγή τρόπου ζωής) και τη Βαριατρική Χειρουργική. Μιμούνται τις επιδράσεις της Μεταβολικής Χειρουργικής και στοχεύουν και στην απώλεια και τη διατήρηση του βάρους. Τα φάρμακα, όταν χρειάζονται και παρέχονται από τους ειδικούς γιατρούς, θα αλλάξουν την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.