Τα ποσοστά λανθασμένης ή ακατάλληλης συνταγογράφησης αντιβιοτικών από τους γιατρούς παραμένουν αμετάβλητα, παρά το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Infection Control, συγκέντρωσε δεδομένα από 174 κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 51 χώρες την περίοδο 2000–2023 και βρήκε ότι τουλάχιστον 4 στις 10 ιατρικές συνταγές περιλαμβάνουν αντιβιοτικά και άνω του 50% εξ αυτών χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται.

Ο μέσος όρος συνταγών με αντιβιοτικά ανερχόταν σε 42%, ενώ στις χώρες μεσαίου εισοδήματος το ποσοστό έφτανε το 54%. Η υπερσυνταγογράφηση είναι εντονότερη στις αγροτικές περιοχές (51,6%), συγκριτικά με τις αστικές (48%).

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που πραγματικά τα χρειάζονται να κινδυνεύουν να μη βρουν αποτελεσματική θεραπεία.

Μια πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε ότι το 90% των αντιβιοτικών που συνταγογραφούνται προέρχονται από την Πρωτοβάθμια Υγεία.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως οι τρέχουσες στρατηγικές περιορισμού της άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών πρέπει να επανεξεταστούν.