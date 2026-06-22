Το βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Συμπλήρωμα Διατροφής» έλαβε το almora PLUS® ZERO SUGAR για τη μοναδική τεχνολογία που ενσωματώνει και την εξαιρετική ανταπόκρισή του στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Η απονομή της τιμητικής διάκρισης έγινε από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών στο πλαίσιο των εργασιών του 1ου Forum Καλλυντικών & Συμπληρωμάτων Διατροφής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 23 Μάϊου 2026 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με διοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε.

Aναφερόμενος στη βράβευση του almora PLUS® ZERO SUGAR ο Head of CHC/OTC της ELPEN, κ.Κωνσταντίνος Τρύφων, τόνισε «Η ELPEN επενδύει διαχρονικά στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με σκευάσματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των ασθενών και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. Με την κυκλοφορία του almora PLUS® ZERO SUGAR αξιοποιούμε την καινοτόμο τεχνολογία AminoAbsorb®, προσφέροντας μια εξαιρετικά αποτελεσματική λύση ενυδάτωσης χωρίς την παρουσία ζάχαρης.»

Το almora PLUS® ZERO SUGAR αποτελεί ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα που κυκλοφορεί από την ELPEN, εμπλουτίζοντας την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS®. Πρόκειται για ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής, που περιέχει τους βασικούς ηλεκτρολύτες (Νa, Κ, Cl, Mg), αμινοξέα και βιταμίνη C. Η σύνθεσή του δεν περιέχει ζάχαρη, τεχνητά γλυκαντικά, τεχνητές χρωστικές ή συντηρητικά, προσφέροντας προηγμένη και καθαρή ενυδάτωση.

Με την καινοτόμο τεχνολογία AminoAbsorb®

Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού δεν επιτυγχάνεται μόνο με την πρόσληψη ηλεκτρολυτών. Εξίσου σημαντική είναι και η αποτελεσματική απορρόφησή τους από τα κύτταρα. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι συνήθως αναγκαία η παρουσία γλυκόζης. Το almora PLUS® ZERO SUGAR υποστηρίζει ωστόσο τη σωστή ενυδάτωση χωρίς να περιέχει ζάχαρη στη σύνθεσή του. Αυτό το επιτυγχάνει με την αξιοποίηση 3 αμινοξέων, της γλουταμίνης, της αλανίνης και τη γλυκίνης, ο καινοτόμος συνδυασμός των οποίων είναι πατενταρισμένος ως τεχνολογία AminoAbsorb®.

Τα συγκεκριμένα αμινοξέα ενεργοποιούν φυσικούς μηχανισμούς μεταφοράς στο έντερο, ενισχύοντας τους φυσιολογικούς μηχανισμούς εντερικής απορρόφησης νατρίου και νερού και συμβάλλοντας στην υποστήριξη της ενυδάτωσης του οργανισμού. Χρησιμοποιώντας δηλαδή αμινοξέα αντί για γλυκόζη, η τεχνολογία AminoAbsorb® αξιοποιεί έναν αντίστοιχο φυσιολογικό μηχανισμό, ώστε να συμβάλλει στην απορρόφηση ηλεκτρολυτών χωρίς την ανάγκη προσθήκης σακχάρων.

Το almora PLUS® ZERO SUGAR περιέχει επίσης μαγνήσιο, συστατικό που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και τη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών του οργανισμού. Ακόμη, στη σύνθεσή του έχει και βιταμίνη C, ενισχύοντας τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Η χορήγηση του almora PLUS® ZERO SUGAR συστήνεται σε περιπτώσεις ήπιας αφυδάτωσης η οποία μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, κούραση ακόμη και κακή διάθεση. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα αφυδάτωσης. Το almora PLUS® ZERO SUGAR έχει γεύση τροπικού φρούτου με μοναδικό γλυκαντικό το φυσικό εκχύλισμα Monk Fruit, με μηδενικά τεχνητά σάκχαρα. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, σε πρακτικό φακελίδιο μίας δόσης, για άμεση ενυδάτωση. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.

Το almora PLUS® ZERO SUGAR φέρει την υπογραφή ποιότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, που αποτελεί συνώνυμο του αξιόπιστου Ελληνικού Φαρμάκου εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Η κυκλοφορία του έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής almora PLUS®, που μετρούν 47 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη κάθε ελληνικής οικογένειας.