Η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT Health, έναν ειδικό χώρο εντός της πλατφόρμας ChatGPT για ερωτήματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Το εργαλείο, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώνουν τα ηλεκτρονικά τους ιατρικά αρχεία και τα δεδομένα ευεξίας από δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Apple Health και το MyFitnessPal, για να λαμβάνουν πληροφορίες υγείας που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον.

Το ChatGPT Health στοχεύει να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να προετοιμαστούν για ραντεβού και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διατροφή και τις ρουτίνες άσκησης. Η υπηρεσία δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία και έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά την ιατρική περίθαλψη.

«Το Health έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική φροντίδα. Σας βοηθά να διαχειρίζεστε καθημερινά ερωτήματα και να κατανοείτε τάσεις με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο στιγμές ασθένειας, ώστε να αισθάνεστε πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για σημαντικές ιατρικές συζητήσεις», ανέφερε η εταιρεία. Προσφέρει έναν ξεχωριστό χώρο εργασίας για συζητήσεις σχετικά με την υγεία, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή.

Η κυκλοφορία είναι αρχικά διαθέσιμη σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών παγκοσμίως, εξαιρουμένων εκείνων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εισαγωγή του ChatGPT Health αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη από την γενικής χρήσης Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια εξειδικευμένη, υψηλού στοιχήματος χρησιμότητα. Αυτή η κίνηση αντιμετωπίζει άμεσα μια αυξανόμενη παγκόσμια τάση, με το OpenAI να αναφέρει ότι πάνω από 230 εκατομμύρια άνθρωποι ήδη υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και την ευεξία στην πλατφόρμα κάθε εβδομάδα.

Δημιουργώντας έναν ειδικό χώρο για αυτά τα ερωτήματα, η OpenAI στοχεύει να προχωρήσει πέρα από τον γενικό έλεγχο συμπτωμάτων, παρέχοντας εξατομικευμένες ερμηνείες εργαστηριακών αναφορών, να προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για τη διατροφή και την άσκηση, ακόμη και να βοηθά τους χρήστες να αξιολογούν διαφορετικές επιλογές ασφάλισης με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και τα ιστορικά δεδομένα τους.

Για να αντιμετωπίσει την εγγενή ευαισθησία των ιατρικών πληροφοριών, η OpenAI έχει καθιερώσει το ChatGPT Health ως ένα απομονωμένο περιβάλλον με αυστηρά πρωτόκολλα απορρήτου. Η εταιρεία έχει δηλώσει ρητά ότι οι συνομιλίες εντός της καρτέλας Υγεία είναι κρυπτογραφημένες και δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των βασικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά.