Η υγεία των αθλητών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε μεγάλης επιτυχίας. Και η ΑΕΚ, γνωρίζοντας καλά αυτή την αλήθεια, κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Όμιλος Mediterraneo, με το υπερσύγχρονο νοσοκομείο του στη Γλυφάδα και το δίκτυο πρωτοβάθμιων δομών του, αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού Υγείας της ομάδας μπάσκετ, εξασφαλίζοντας στους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο πλήρη ιατρική κάλυψη, προληπτικό έλεγχο και άμεση φροντίδα.

Μια συνεργασία που συνδυάζει την ιστορική αίγλη της «Ένωσης» με την ιατρική αριστεία ενός εκ των κορυφαίων ομίλων υγείας της χώρας.

Η υγεία είναι η βάση κάθε κορυφαίας επίδοσης

Η συμφωνία εντάσσεται στη φιλοσοφία ότι ο πρωταθλητισμός απαιτεί άριστη υποστήριξη. Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Mediterraneo, κ. Χρήστος Γ. Βιρβίλης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε ενεργά έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας. Στον Όμιλο Mediterraneo πιστεύουμε ότι η υγεία είναι η βάση κάθε κορυφαίας αθλητικής επίδοσης. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια της ΑΕΚ, έτοιμοι να συμβάλουμε με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις.»

Από την πλευρά της AEK BC, ο Chief Operation Officer κ. Μάνθος Μαρινόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή στρατηγική συμμαχία:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Όμιλο Mediterraneo στην οικογένεια της ΑΕΚ BC για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ως τον Επίσημο Χορηγό Υγείας. Η υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των αγωνιστικών μας στόχων. Με την εγκυρότητα και το εξειδικευμένο προσωπικό του Mediterraneo Hospital στο πλευρό μας, ενισχύουμε σημαντικά την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη των αθλητών μας.»

Το Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων παίρνει θέση μάχης

Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το εξειδικευμένο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Mediterraneo Hospital, το οποίο αναλαμβάνει την ιατρική ευθύνη της ομάδας. Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου τίθεται ο Δρ. Ηρακλής Πατσόπουλος, Ορθοπεδικός με μακρά εμπειρία στον αθλητισμό.

Ο ίδιος τόνισε την ουσία της συμφωνίας, επισημαίνοντας:

«Ως Ορθοπεδικός και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου, γνωρίζω καλά ότι ο πρωταθλητισμός προϋποθέτει έναν ιατρικό οργανισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη. Ο Όμιλος Mediterraneo, με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει την αξιόπιστη υποστήριξη που χρειαζόμαστε στην πρόληψη και την αποκατάσταση, επιτρέποντας στην ομάδα να αφοσιωθεί απερίσπαστη στους στόχους της νέας σεζόν.»

Ένας Όμιλος που επαναπροσδιορίζει την υγεία

Ο Όμιλος Mediterraneo δεν είναι ένα απλό νοσοκομείο. Είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υγείας που λειτουργεί με γνώμονα την ποιότητα και τον άνθρωπο. Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital, ένα σύγχρονο «boutique» νοσοκομείο στη Γλυφάδα που συνδυάζει την ιατρική αριστεία με την τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, τα Πολυϊατρεία Mediterraneo First Care σε Αθήνα, Σαντορίνη και Πάρο εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη, από το κέντρο της πόλης μέχρι τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Με την υποστήριξη της προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και της έμπειρης επιστημονικής ομάδας του Mediterraneo Hospital, η AEK BC μπαίνει φέτος στο γήπεδο με τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η υγεία των αθλητών της βρίσκεται σε αξιόπιστα χέρια.