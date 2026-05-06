Το Metropolitan Hospital επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο του στις εξελίξεις της σύγχρονης ογκολογίας, συμμετέχοντας στο 8ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2026, στη Θεσσαλονίκη, στο Makedonia Palace.

Το Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιστημονικούς θεσμούς για την ογκολογική κοινότητα της χώρας, συγκεντρώνοντας ιατρούς, επιστήμονες υγείας, ερευνητές και εκπροσώπους όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν καθημερινά στη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Το 8ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (ΕΣΟ) διοργανώνεται από τους επιστημονικούς φορείς της Παθολογικής Ογκολογίας και της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με τη συμμετοχή και άλλων σημαντικών επιστημονικών εταιρειών, όπως η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, καθώς και ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος. Η διοργάνωση αναδεικνύει στην πράξη ότι η σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί συντονισμένη, πολυεπιστημονική προσέγγιση.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η γνώση, οι θεραπευτικές επιλογές και οι τεχνολογίες στην ογκολογία εξελίσσονται με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό, το Metropolitan Hospital στηρίζει έμπρακτα τον επιστημονικό διάλογο και την πολυεπιστημονική συνεργασία. Η συμμετοχή του στο 8ο ΕΣΟ αντανακλά τη σταθερή του δέσμευση στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων και εξατομικευμένων προσεγγίσεων στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.

Για το Metropolitan Hospital, η παρουσία στο 8ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας δεν αποτελεί απλώς συμμετοχή σε μια επιστημονική διοργάνωση. Αποτελεί έκφραση μιας σταθερής φιλοσοφίας: ότι η σύγχρονη ογκολογική φροντίδα απαιτεί συνεργασία, τεχνολογική πρόοδο, κλινική εμπειρία και ουσιαστική προσήλωση στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό επαγγελματιών υγείας από όλο το φάσμα της ογκολογικής φροντίδας, το 8ο ΕΣΟ αποτελεί σημαντικό πεδίο ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και επιστημονικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Metropolitan Hospital συνεχίζει να υποστηρίζει την πρόοδο στην ογκολογία και να επενδύει σε πρακτικές που μεταφράζουν την επιστημονική εξέλιξη σε ουσιαστικό όφελος για τον ασθενή.

Στο Metropolitan Hospital, μέλος του Ομίλου HHG, η ογκολογική φροντίδα υψηλού επιπέδου παραμένει σταθερή προτεραιότητα: με σύγχρονες τεχνολογίες, πολυεπιστημονική προσέγγιση και ανθρώπινη φροντίδα, δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αναζητά αποτελεσματική ιατρική υποστήριξη και καλύτερη ποιότητα ζωής.