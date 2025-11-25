Το ΜΗΤΕΡΑ, υπηρετώντας την έρευνα και την επιμόρφωση της ιατρικής κοινότητας, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της νέας γενιάς ιατρών και διοργανώνει για 14η χρονιά το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην «Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί πλέον των 150 ιατρών γυναικολόγων στην Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική, συμβαδίζοντας με τη φιλοσοφία του ΜΗΤΕΡΑ για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, MD, MBA, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 4 μηνών, απευθύνεται σε νέους Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογική Ενδοσκοπική Χειρουργική. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΜΗΤΕΡΑ, ενώ το πρακτικό μέρος στο εργαστήριο ανατομίας του HEAL Academy. Μετά το πέρας του προγράμματος θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-6869279 ή να αποστείλετε e-mail στο: info@mitera.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mitera.gr/to-mitera/epistimoniki-ekpaideytiki-drastiriotita/iatrika-ekpaideytika-programmata/