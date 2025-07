Το PhARMA Innovation Forum (PIF) συμμετείχε δυναμικά στο διήμερο Forum της ΕΛΛΟΚ με τίτλο ‘’2nd Synergies Forum on Cancer Policy, Research & Funding Strategies’’, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω της καινοτομίας, της έρευνας και της διαμόρφωσης βιώσιμων πολιτικών υγείας.

Κατά την διάρκεια του Forum, το PIF συμμετείχε σε δύο πολύ σημαντικά πάνελ: ‘’Transforming the future of health care’’ και ‘’Innovation Fund’’, όπου αναπτύχθηκαν κρίσιμες παράμετροι για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου, βιώσιμου και καινοτόμου οικοσυστήματος υγείας, ενώ οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάγκη επιτάχυνσης της υγειονομικής καινοτομίας μέσω της έγκαιρης αξιοποίησης της έρευνας, της ενίσχυσης των στρατηγικών συνεργειών και της στοχευμένης επένδυσης σε δομές και μηχανισμούς που ενισχύουν την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής του PIF, στο πάνελ με τίτλο ‘’Biotechnology and innovation: Transforming the future of health care’’, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η καινοτομία δεν είναι αφηρημένη έννοια- είναι η διασύνδεση μεταξύ της έρευνας και των πραγματικών ακάλυπτων ιατρικών αναγκών. Είναι η ελπίδα ότι θα υπάρχει μια νέα θεραπεία, μια καλύτερη διάγνωση, μια ζωή με ποιότητα. Κι αυτή η ελπίδα δεν πρέπει να καθυστερεί. Αν δεν χτίσουμε ένα σύστημα που μετατρέπει τη γνώση σε φροντίδα, τότε δεν μιλάμε για έλλειψη καινοτομίας. Μιλάμε για έλλειψη δικαιοσύνης. Κι αυτό είναι το στοίχημα- όχι μόνο να επιταχύνουμε την καινοτομία, αλλά να αποκαταστήσουμε την ισότητα και την πρόσβαση στη φροντίδα.»

Η κα Έλενα Χουλιάρα, Μέλος ΔΣ PIF, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο ‘’Innovation Fund’’, επεσήμανε ότι «Σημαντικές ανισότητες και καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες είναι πλέον αισθητές και συνηθέστερες. Βασικότερο εμπόδιο στην κυκλοφορία νέων σκευασμάτων στην Ελλάδα είναι το δυσανάλογο ύψος των επιστροφών που καλείται να πληρώσει η φαρμακευτική βιομηχανία και που δυστυχώς έχει αυξητική τάση. Αυτό είναι σαφές αποτέλεσμα πολυετούς υποχρηματοδότησης του συστήματος και έλλειψης διαρθρωτικών μέτρων ελέγχου & εξορθολογισμού της αγοράς. H δημιουργία ενός Σχήματος Μεταβατικής Αποζημίωσης, που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μηχανισμός κάλυψης, ενδεχομένως θα διευκολύνει την πιο ταχεία και ισότιμη διάθεση κάποιων καινοτόμων θεραπειών. Είναι όμως αρκετό; Υπολογίζεται ότι το χρηματοδοτικού κενό όσον αφορά την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει σήμερα το 1 δις – απαιτούνται λοιπόν ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων και πολιτικών και σίγουρα γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του φαρμάκου».

Το PIF, εκπροσωπώντας 30 κορυφαίες βιοφαρμακευτικές εταιρείες, συνεχίζει να συμβάλλει έμπρακτα στη χάραξη πολιτικών με επίκεντρο τον ασθενή και να προωθεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη δημιουργία ενός δίκαιου, βιώσιμου και καινοτόμου συστήματος υγείας.