Το ΥΓΕΙΑ γιορτάζει 15 χρόνια από τη δημιουργία του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, ενός από τα πλέον πρωτοποριακά και διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα επεμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο του 2010, το Τμήμα έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκπαίδευση στις πιο προηγμένες τεχνικές διαδερμικής θεραπείας βαλβιδοπαθειών, προσφέροντας στους ασθενείς λύσεις αιχμής με ασφάλεια και επιτυχία.

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 2010 από τους Επεμβατικούς Καρδιολόγους Κωνσταντίνο Σπάργια και Μιχαήλ Χρυσοχέρη και έκτοτε αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς και εκπαίδευσης διεθνώς.

Με την καθοριστική συμβολή των Καρδιοχειρουργών Στρατή Παττακού και Γρηγόρη Παττακού και σε στενή συνεργασία με τον Νίκο Μπουμπούλη και την Καρδιοχειρουργική Κλινική, το ΥΓΕΙΑ δημιούργησε μία από τις πρώτες οργανωμένες «Ομάδες Καρδιάς» στην Ελλάδα, εισάγοντας νέο πρότυπο συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων.

Μέσα σε 15 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVI) και πάνω από 500 επεμβάσεις διαδερμικής επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας. Υπήρξε το πρώτο στην Ελλάδα που εφάρμοσε όλες τις νέες διαδερμικές τεχνικές όπως η εισαγωγή των νεότερων βαλβίδων TAVI αλλά και των επεμβάσεων επιδιόρθωσης μιτροειδούς και τριγλώχινας με κλιπς (MitraClip και Pascal), έως και τις πρώτες διαδερμικές εμφυτεύσεις μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας (Evoque και M3). Παράλληλα συνέβαλε αποφασιστικά στην εκπαίδευση ιατρών και στη δημιουργία προγραμμάτων TAVI και άλλων διαδερμικών θεραπειών σε νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού – από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, έως τη Μέση Ανατολή, την Κορέα και την Ιαπωνία.

Η επιστημονική ομάδα του Τμήματος, που σήμερα απαρτίζεται από τους ιατρούς Κωνσταντίνο Σπάργια, Στρατή Παττακό, Γρηγόρη Παττακό, Μιχαήλ Χρυσοχέρη, Νικόλαο Μπουμπούλη, Παναγιώτα Κουρκοβέλη, Κυριάκο Κατσιάνο, Διονύση Αραβαντινό, Κωνσταντίνο Σταθογιάννη και Παρασκευή Γραμματά, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των προτύπων για τη σύγχρονη αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πολλοί από τους παλαιότερους συνεργάτες του Τμήματος κατέχουν σήμερα θέσεις ευθύνης σε κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

Πέραν της κλινικής του δραστηριότητας, το Τμήμα διαθέτει έντονη ερευνητική και εκπαιδευτική δράση, με περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίου κύρους, όπως τα New England Journal of Medicine, Lancet, JACC, Circulation και European Heart Journal.

Ο Διευθυντής του Τμήματος, Επεμβατικός Καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας, δήλωσε: «Η εξέλιξη των διαδερμικών θεραπειών άλλαξε ριζικά το τοπίο στη διαχείριση των βαλβιδοπαθειών, πλέον η πλειοψηφία αυτών των ασθενών έχουν τη δυνατότητα να θεραπευτούν με μία διακαθετηριακή επέμβαση χωρίς χειρουργείο και να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Στα 15 αυτά χρόνια, το ΥΓΕΙΑ στάθηκε σταθερά αρωγός και συνοδοιπόρος στην πορεία μας, δημιουργώντας το περιβάλλον που ευνόησε την καινοτομία, την επιστημονική πρόοδο και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Η εμπιστοσύνη των ασθενών και η αφοσίωση της ομάδας μας αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας μας, ενώ η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων και η στήριξη του ΥΓΕΙΑ είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, με κοινό όραμα τη βέλτιστη φροντίδα κάθε ασθενούς.»

Το ΥΓΕΙΑ, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένο στην καινοτομία και την επιστημονική υπεροχή, συνεχίζει να προσφέρει στους ασθενείς του ιατρική φροντίδα υψηλής ποιότητας, με σεβασμό και ασφάλεια.