Με την ευκαιρία της Ετήσιας Εκδήλωσης της Bayer για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Pharma Media Day 2026, ο κ. Stefan Oelrich – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του Τομέα Φαρμάκων της εταιρείας – παρουσίασε πώς η σταθερή εστίαση στην επιστήμη και στην ιεράρχηση των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων οδηγούν σε μια προβλεπόμενη αναπτυξιακή πορεία έως το 2030.

«Με αδιάλειπτη επιχειρηματική πειθαρχία και επιστημονική αυστηρότητα, βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα της μετασχηματιστικής στρατηγικής μας, που οδηγεί την ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον», δήλωσε. «Χάρη στο ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το πολυτροπικό μας πρόγραμμα Ε&Α και το ολοένα και πιο ενισχυμένο από την τεχνητή νοημοσύνη λειτουργικό μας μοντέλο, βρισκόμαστε σε τροχιά επιστροφής σε μέση μονοψήφια ανάπτυξη από το 2027 και διεύρυνσης του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ) από το 2028, με στόχο το 30% έως το 2030».

Πέντε καταλυτές ανάπτυξης σε βασικούς θεραπευτικούς τομείς οδηγούν την απόδοση του Τομέα Φαρμάκων της Bayer, μέσα στην επόμενη δεκαετία

«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι ή καλύτεροι στην κατηγορία μας γιατί οι ασθενείς δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο», δήλωσε η κ. Christine Roth, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνη Στρατηγικής και Εμπορικής Διάθεσης Προϊόντων και Μέλος της Ηγετικής Ομάδας του Τομέα Φαρμάκων της Bayer. «Οι τολμηρές επιλογές των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τις ενδυναμωμένες ομάδες μας, επιταχύνουν την καινοτομία και δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο για τους ασθενείς όσο και για την Bayer».

Καρδιολογία – Δευτερογενής πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου

Κάθε χρόνο, περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υφίστανται εγκεφαλικό, ενώ περίπου 1 στους 5 επιζώντες θα παρουσιάσει δεύτερο επεισόδιο μέσα σε πέντε χρόνια, παρά τις υπάρχουσες θεραπείες. Η Bayer διερευνά νέες θεραπευτικές επιλογές για τη δευτερογενή πρόληψη του εγκεφαλικού, μέσω αναστολής του παράγοντα XIa, με στόχο την αποτροπή παθολογικών θρόμβων χωρίς να επηρεάζεται η αιμόσταση.

Καρδιολογία – Μυοκαρδιοπάθεια από αμυλοείδωση τρανσθυρετίνης (ATTR-CM)

Η ATTR-CM αποτελεί μια υποδιαγνωσμένη και προοδευτικά θανατηφόρο καρδιοπάθεια, που οφείλεται σε αποσταθεροποίηση της TTR και εναπόθεση αμυλοειδούς στην καρδιά, οδηγώντας σε καρδιακή ανεπάρκεια.Η Bayer εισήγαγε επιτυχώς στην Ευρώπη μια θεραπευτική επιλογή για την ATTR-CM, που στοχεύει στην υποκείμενη αιτία της νόσου. Ο σχεδιασμός της θεραπείας βασίζεται σε μια φυσικά εμφανιζόμενη «προστατευτική μετάλλαξη» του γονιδίου της τρανσθυρετίνης (TTR), η οποία σταθεροποιεί το πρωτεϊνικό μόριο.

Καρδιολογία και Χρόνια Νεφρική Νόσος – Ολοκληρωμένη φροντίδα για τη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και/ή την καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ)

Η Bayer στοχεύει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη θεραπεία των καρδιακών και νεφρικών νοσημάτων, αναπτύσσοντας μία στοχευμένη θεραπεία, που περιορίζει την υπερδραστηριότητα του υποδοχέα αλατοκορτικοειδών (MR), βασικού παράγοντα βλάβης οργάνων, η οποία ενισχύει τις φλεγμονώδεις και ινωτικές διεργασίες καθώς και την απορρόφηση άλατος, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη των νόσων.

Ογκολογία – Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη (mHSPC)

Η Bayer φιλοδοξεί να ηγηθεί παγκοσμίως στη δεύτερη γενιά αναστολέων υποδοχέων ανδρογόνων (ARi) για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC), διερευνώντας νέες θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να μπλοκάρουν τη λειτουργία των ανδρογονικών υποδοχέων και να αναστείλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του προστάτη.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα Ε&Α ενισχύει τη μελλοντική ανάπτυξη

«Η στρατηγική μας για την ανανέωση του προγράμματος Έρευνας & Ανάπτυξης με καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα αποδεικνύει τη δυναμική της, με εξαιρετικές επιδόσεις : τρεις νέες εγκρίσεις προϊόντων, δύο νέες ενδείξεις για τα προϊόντα που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας και έξι θετικά αποτελέσματα μελετών Φάσης III», δήλωσε ο κ. Christian Rommel, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης και Μέλος της Ηγετικής Ομάδας του Τομέα Φαρμάκων. «Το 2026 αναμένουμε αρκετά σημαντικά ορόσημα, που θα επιβεβαιώσουν περαιτέρω τη στρατηγική μας για αντίκτυπο μέσω της καινοτομίας, όπως η ιατρική ακριβείας στις κύριες θεραπευτικές περιοχές των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της ογκολογίας, οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, καθώς και η μοριακή απεικόνιση».

Εξελίξεις στην ιατρική ακριβείας

Ογκολογία – Προχωρημένος μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος προστάτη (mCRPC)

Η Bayer διερευνά μια στοχευμένη θεραπεία άλφα (TAT) για ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (mCRPC), με τις θεραπείες TAT να αποτελούν έναν στρατηγικό πυλώνα της ογκολογίας ακριβείας της εταιρείας και να προσφέρουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης νέων θεραπευτικών επιλογών για τους συγκεκριμένους ασθενείς.

«Οι μικρομοριακές φαρμακευτικές θεραπείες παραμένουν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προσφέρουμε σημαντικές θεραπείες, μέσω της προσβασιμότητάς τους, της προβλεψιμότητας και της δυνατότητας παγκόσμιας διάθεσης», δήλωσε η κ. Aleksandra Rizo, M.D., Ph.D., Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vividion Therapeutics. «Προχωρούμε σε από στόματος θεραπείες, μέσω της πλατφόρμας ελέγχου χημειοπρωτεϊνών μας, για καρκίνο και ανοσολογικές ασθένειες, στοχεύοντας σε παράγοντες που προηγουμένως θεωρούνταν μη αξιοποιήσιμοι. Με τρεις ενώσεις που βρίσκονται τώρα σε κλινική ανάπτυξη, επικεντρωνόμαστε στη μετάφραση αυτού του έργου σε πιθανώς μετασχηματιστικά νέα φάρμακα για τους ασθενείς».

Ογκολογία – Συμπαγείς όγκοι που παρουσιάζουν υψηλή μικροσυστατική αστάθεια (MSI) ή ελλιπή αποκατάσταση μηχανισμού (dMMR)

Η Bayer αναπτύσσει έναν νέο ομοιοπολικό, μη αναστρέψιμο αναστολέα του ενζύμου Werner helicase (WRN), σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται την εξάρτηση των καρκινικών κυττάρων MSI-high από την αποκατάσταση DNA που μεσολαβεί από το WRN, έναν μηχανισμό ειδικά στοχευμένο στον καρκίνο που αναμένεται να επηρεάσει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών με συμπαγείς όγκους MSI-high. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός να έχει επίσης τη δυνατότητα να προσφέρει θεραπευτικό όφελος και σε άλλους MSI-high καρκίνους, όπως του ενδομητρίου, των ωοθηκών και του στομάχου.

Καρδιολογία – Κολπική Μαρμαρυγή (AFib):

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί τον πιο κοινό τύπο καρδιακής αρρυθμίας, επηρεάζοντας περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια. Η Bayer, μέσα από τη στρατηγική ερευνητική συνεργασία με το Broad Institute του MIT και του Harvard, διερευνά έναν αναστολέα του διαύλου καλίου 4 (GIRK4), ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στον έλεγχο της ηλεκτρικής δραστηριότητας των καρδιακών κυττάρων σε ασθενείς της νόσου.

Ογκολογία – Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα με μετάλλαξη HER2 (NSCLC)

Ο NSCLC αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του πνεύμονα (>85% των περιπτώσεων), ενώ το 2-4% αυτών σχετίζεται με μετάλλαξη HER2, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στοχευμένες θεραπείες. Η Bayer διερευνά έναν αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI), που στοχεύει ένζυμα (τυροσινικές κινάσες) τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) με μετάλλαξη HER2.

Γονιδιακές Θεραπείες

«Συνδυάζοντας την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Adeno-Associated Virus της AskBio – από την καινοτομία του καψιδίου μέχρι την παραγωγή – με τις παγκόσμιες δυνατότητες ανάπτυξης και λειτουργίας της Bayer, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη φαρμάκων με τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τη ζωή των ασθενών τόσο σε σπάνιες όσο και σε πιο συχνές νόσους», δήλωσε ο κ. Gustavo Pesquin, Διευθύνων Σύμβουλος της AskBio.

Η εταιρεία εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης και στη νόσο Πάρκινσον.

Κυτταρικές Θεραπείες

«Για ασθένειες που χαρακτηρίζονται από μη αναστρέψιμη απώλεια κυττάρων, η αναγεννητική ιατρική προσφέρει μια θεμελιωδώς νέα προσέγγιση», δήλωσε ο κ. Seth Ettenberg, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BlueRock Therapeutics. «Προχωρούμε σε νέες κυτταρικές θεραπείες στην κλινική ανάπτυξη, μαζί με κλιμακούμενη παραγωγή». Η εταιρεία διερευνά εφαρμογές στη νόσο Πάρκινσον, καθώς και στην οφθαλμολογία, με έμφαση σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς που οδηγούν σε απώλεια όρασης.

Προώθηση της καινοτομίας στην Ιατρική Απεικόνιση

«Η ιατρική απεικόνιση εξελίσσεται ταχύτατα ώστε να γίνει πιο εξατομικευμένη και ενσωματωμένη στο «ταξίδι» του ασθενούς», δήλωσε η Dr. Konstanze Diefenbach, Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης του τμήματος Ακτινολογίας της Bayer. «Στην Bayer, πρωτοστατούμε στις καινοτομίες που οδηγούν αυτή την εξέλιξη, από μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης χαμηλής δόσης και πιο έξυπνες, συνδεδεμένες ροές εργασίας μέχρι νέες μοριακές προσεγγίσεις. Επιτρέποντας την έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση, δίνουμε τη δυνατότητα στους κλινικούς ιατρούς να επιλέγουν στοχευμένες θεραπείες και να βελτιώνουν τη φροντίδα των ασθενών τους».

Η Bayer έχει αναπτύξει ένα νέο σκιαγραφικό μέσο για μαγνητική τομογραφία (MRI), επόμενης γενιάς, υψηλού relaxivity και χαμηλής δόσης, με βάση το γαδολίνιο, που έχει μελετηθεί σε ενήλικες και παιδιά. Το μόριο προσφέρει τη χαμηλότερη δόση γαδολινίου μεταξύ των καθιερωμένων μακροκυκλικών σκιαγραφικών (mGBCAs).

Ενίσχυση της παραγωγικότητας Ε&Α με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Φιλοδοξία μας είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της Έρευνας & Ανάπτυξης κατά 40% έως το 2030», δήλωσε ο κ. Sai Jasti, SVP, Υπεύθυνος Επιστήμης Δεδομένων & Τεχνητής Νοημοσύνης στο τμήμα Ε&Α του Τομέα Φαρμάκων της Bayer. «Ενσωματώνοντας την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας AI με ανώνυμα δεδομένα, που επικεντρώνονται στον ασθενή, οι επιστήμονες δεδομένων μας ενδυναμώνονται ώστε να μεγιστοποιούν το εσωτερικό μας χαρτοφυλάκιο βιολογικών προϊόντων, να επικυρώνουν τα μοντέλα AI και να κλιμακώνουν τις λύσεις, επιταχύνοντας έτσι τελικά την ανακάλυψη φαρμάκων».

Η Bayer αξιοποιεί ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συνεργασιών, μεταξύ άλλων με το Vanderbilt University Medical Center, το FinnGen και το PRECISE, για την επιτάχυνση της έρευνας σε τομείς όπως οι καρδιαγγειακές και νεφρικές παθήσεις. Παράλληλα, η συνεργασία με την Cradle ενισχύει την ταχύτερη ανάπτυξη και προώθηση ποιοτικότερων μορίων στην κλινική φάση.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε όλη την αλυσίδα αξίας της Bayer, από τον σχεδιασμό προϊόντων έως τα νέα εργαλεία, ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους και επιταχύνοντας τις διαδικασίες.