Το Υπουργείο Υγείας διοργανώνει από σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έως και αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ενημερωτική διημερίδα για θέματα των Νοσοκομείων της χώρας, στην Εθνική Πινακοθήκη. Κατά την έναρξη των εργασιών απηύθυναν ομιλίες ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Κράββαρη.

Στην διημερίδα παρευρέθηκαν οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές των Νοσοκομείων, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, η Προέδρος του ΕΚΕΑ Έλενα Τσάγκαρη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε. Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΠΥ Άρης Αποστόλου, η Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δάφνη Καϊτελίδου, καθώς και στελέχη φορέων και δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Το 2024 ήταν μια σημαντική χρονιά διότι για πρώτη φορά δεν ζητήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την τήρηση του προϋπολογισμού μας. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως ήταν η πρώτη χρονιά που συνέβη στην Ελλάδα αυτό. Η τήρηση του προϋπολογισμού δίνει εικόνα τάξεως και σεβασμού των χρημάτων των φορολογουμένων. Και το 2025 πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και θα κλείσουμε χωρίς έκτακτη επιχορήγηση. Όμως, η ζέση μας για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή, ένα χειρουργείο που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Και αν φτάσουμε σε ένα σημείο να πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του προϋπολογισμού και του χειρουργείου, προηγείται το χειρουργείο γιατί εμείς είμαστε το ΕΣΥ και ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Έναν άνθρωπο παραπάνω να θεραπεύσουμε, για εμάς αυτό είναι μεγάλη εθνική επιτυχία. Σεβόμαστε τον έναν και επειδή σεβόμαστε τον έναν για αυτό σεβόμαστε τους πάντες. Έχουμε ιερή αποστολή. Δεν είμαστε λογιστήριο, είμαστε Υπουργείο Υγείας.

Θέλω να έχουμε όλοι τα τηλέφωνα ανοιχτά, να είμαστε πάνω από τον κόσμο, να ακούμε τα παράπονα του. Θέλουμε το σύστημα να γίνει ασθενοκεντρικό. Αυτό που λέμε πολλά χρόνια ότι ο ασθενής πρέπει να είναι στο επίκεντρο, δεν θέλουμε να μείνει στη θεωρία, θέλουμε να γίνει στην πράξη. Και αυτό είναι που θα βελτιώσει πολύ την εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εσείς το γνωρίζετε, αλλά θέλω και να ακουστεί. Το ΕΣΥ ούτε διαλυμένο είναι, ούτε καταρρέει, ούτε τίποτα από όλα αυτά που λένε. Έχει τα προβλήματά του, όπως έχουν όλα τα Εθνικά Συστήματα Υγείας. Δυστυχώς, μπορεί να έχει και τις κακές του στιγμές. Αλλά φέτος είχαμε και πολλές συγκλονιστικά καλές στιγμές. Παραδείγματος χάριν, το ΕΣΥ είχε την τρομακτική επιτυχία να σώσει το παιδί από το Μέτσοβο που έπαθε τη θερμοπληξία. Αυτή είναι μία συλλογική εθνική μας επιτυχία. Το κάθε νοσοκομείο έχει να παρουσιάσει τις δικές του επιτυχίες και πρέπει να τις προβάλλουμε. Τα ΜΜΕ έχουν την τάση να προβάλλουν μόνο την αποτυχία γιατί αυτή πουλάει, όμως αυτό δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα για το ΕΣΥ, η οποία τελικά πλήττει την εμπιστοσύνη των ασθενών. Αν δεν υπερασπιστούμε εμείς το ΕΣΥ, ποιος θα το υπερασπιστεί; Είναι μεγάλη μας τιμή ότι στο όνομα της ελληνικής Δημοκρατίας έχουμε την ευθύνη του ελληνικού λαού διότι διαχειριζόμαστε το ιερότερο του πράγμα. Την υγεία του. Και η υγεία των ανθρώπων στο 90% περνάει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εμάς, δηλαδή. Πιστεύω πολύ στη συλλογική προσπάθεια. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε να παρουσιάσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και εύχομαι να μείνουμε ως μία ομάδα που στην εποχή μας έκανε τη μεγάλη διαφορά στο ΕΣΥ».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Ευχαριστώ όλους τους Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών, Διοικητές Οργανισμών και Διοικητές Νοσοκομείων. Εδώ μας συνδέει ο κοινός στόχος να γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο αποτελεσματικό, πιο ποιοτικό και κυρίως πιο ανθρώπινο για τον πολίτη. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ορθή διοίκηση. Η ορθή διοίκηση σημαίνει λογοδοσία. Λογοδοσία σημαίνει αξιολόγηση και αξιολόγηση, ειδικά με τα τελευταία μέτρα που εφαρμόζουμε, σημαίνει αξιολόγηση από τον ασθενή, ο οποίος θα κρίνει και στο τέλος της ημέρας αν είμαστε επαρκείς ή αποτελεσματικοί. Οι διοικητές να είναι περήφανοι για το ότι συμμετέχουν σε μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες αλλαγής, εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οφείλουν να το κάνουν κτήμα τους τον κοινό μας στόχο. Αυτό θα μας φέρει όλους πιο κοντά στην επιτυχία που δεν είναι άλλη, από το να είμαστε καλύτεροι για τον πολίτη».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, δήλωσε:

«Οι Υπουργοί έθεσαν το πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε μαζί τους επόμενους μήνες, ώστε η συνεργασία μας να είναι και αποδοτική και αποτελεσματική. Χωρίς βεβαίως να αμφισβητείται η προσπάθειά σας, η εμπειρία σας και όλος ο αγώνας που κάνετε στη θέση στην οποία υπηρετείτε. Είμαστε μία ομάδα, ο στόχος μας είναι κοινός και το γνωρίζετε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, πάντα δίπλα σας και έχουμε ένα κοινό σκοπό».

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής, δήλωσε:

«Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το ΕΣΥ είναι πολλαπλές και σημαντικές. Έχουμε να κάνουμε με τη γήρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό, την αύξηση του επιπολασμού των χρόνιων νοσημάτων, αλλά και σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατροτεχνολογικά μηχανήματα, σε φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μόνο η χώρα μας που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις. Το 2024, στα νοσοκομεία είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας, τόσο στα εξωτερικά, όσο και στα επείγοντα. Μιλάμε για πάνω από 11.800.000 περιστατικά. Έχουμε περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πλέον αυτό που θέλουμε, το όραμά μας σαν Υπουργείο είναι ένα ΕΣΥ σύγχρονο, προσβάσιμο και ανθρώπινο. Θέλουμε ένα ΕΣΥ που στην ουσία στηρίζεται στους ανθρώπους του, στηρίζεται στους διοικητές, στις διοικήτριες, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στο ιατρικό προσωπικό και που θέλουμε να αγκαλιάζει την καινοτομία, να αγκαλιάζει όλους τους ασθενείς και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους».

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Κράββαρη, δήλωσε:

«Η δημόσια υγεία έχει αναδειχθεί σε σημαντική κυβερνητική προτεραιότητα και έχουμε μπροστά μας ένα συλλογικό, στρατηγικό και απαιτητικό ρόλο. Ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας μαζί με την καθοδήγηση της αναπληρώτριας Υπουργού της κυρίας Αγαπηδάκη υπηρετούμε μια ολιστική αντίληψη της υγείας. Μια αντίληψη που δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των νόσων αλλά αγκαλιάζει την πρόληψη, την επιτήρηση και διαχείριση του περιβάλλοντος των μεταδοτικών νοσημάτων, την ετοιμότητα για έκτακτες καταστάσεις, την ισχυροποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η δημόσια υγεία είναι η καρδιά της πολιτικής για τον άνθρωπο. Δεν είναι μια τεχνική άσκηση ούτε μια διοικητική διαδικασία. Είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στους πολίτες, απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στο ίδιο το μέλλον της χώρας».