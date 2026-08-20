Ο Αύγουστος είναι συνδεδεμένος με την ανεμελιά, τις διακοπές, τις αποδράσεις και τις στιγμές ξεκούρασης. Είναι ο μήνας που οι ρυθμοί της καθημερινότητας χαλαρώνουν και οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς, μακριά από τις υποχρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, όμως, για ανθρώπους που χρειάζονται αίμα, η ανάγκη δεν κάνει διακοπές. ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε διακοπές, οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται και τα αποθέματα μπορεί να μειώνονται σημαντικά. Πίσω από κάθε φιάλη αίματος υπάρχει ένας άνθρωπος που περιμένει. Ένας ασθενής που δίνει τη δική του μάχη, μια οικογένεια που αγωνιά, ένας συνάνθρωπός μας που χρειάζεται τη δική μας έμπρακτη συμπαράσταση.

Γι’ αυτό, μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, μια μικρή στάση από την καθημερινότητά μας μπορεί να αποκτήσει τεράστια αξία. Μερικά λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να μετατραπούν σε μια ανεκτίμητη προσφορά ζωής. Γιατί η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια πράξη αλληλεγγύης. Είναι ένας απλός και ουσιαστικός τρόπος να βρεθούμε δίπλα σε έναν άνθρωπο που μας χρειάζεται, ακόμη κι αν δεν τον γνωρίζουμε.

Με αυτό το μήνυμα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., διοργανώνει Τριήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από 25 έως 27 Αυγούστου, με ωράριο 14:00–20:00.

Η επιλογή του Μετρό Συντάγματος δεν είναι τυχαία. Σε ένα από τα πιο κεντρικά και προσβάσιμα σημεία της Αθήνας, σε έναν κλιματιζόμενο χώρο, δίνεται η δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να εντάξουν την αιμοδοσία στη διαδρομή της ημέρας τους. Μια μικρή παράκαμψη από το πρόγραμμά μας μπορεί να γίνει μια μεγάλη πράξη προσφοράς.

Για τον προσδιορισμό ραντεβού:

-Τηλεφωνικά από 19/8 έως 24/8

2132146726 (8.30-14.00) και 2105697986 (14.00-20.00)

-Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. “Δίνουμε αίμα” για κινητά:

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: