Τριπλή διάκριση έλαβε η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca στα HR Awards 2023 αποσπώντας δύο χρυσά και ένα αργυρό βραβείο στις κατηγορίες «Best Organizational Effectiveness», «Best Digital Transformation Programmes» και «Best Use of Technology Learning» αντίστοιχα.

Η εταιρεία βραβεύτηκε με Gold Βραβείο για την υποψηφιότητα της με τίτλο: «AZ Simple As That- AstraZeneca’s Simplification Initiative» στην κατηγορία «Best Organizational Effectiveness» για την υιοθέτηση διαφορετικών εργαλείων ως προς τις προσπάθειες, που αποσκοπούν στην απλοποίηση της καθημερινότητας (Simplification) στην εργασία.

Παράλληλα, έλαβε Gold Βραβείο για την υποψηφιότητά της «Simplify our working life (Internal digital transformation) and expand communication channels with medical society (External digital transformation)» στην κατηγορία «Best Digital Transformation Programmes» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εσωτερικού περιβάλλοντος, που αφορά στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο εξωτερικό περιβάλλον, που σχετίζεται με τη διεύρυνση και εξατομίκευση της επικοινωνίας μας με τους Επιστήμονες Υγείας.

Silver βραβείο έλαβε η AstraZeneca για την υποψηφιότητά της με τίτλο «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας» στην κατηγορία «Best Use of Technology for Learning» για τη δημιουργία Virtual Reality εφαρμογών με σκοπό να εμβαθύνουν την κατανόηση των Επαγγελματιών Υγείας, αλλά και των εργαζομένων της, σχετικά με το πώς βιώνουν την πάθησή τους οι ασθενείς και να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν τη θεραπεία πιο ολιστικά.

«Στην AstraZeneca επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αξιοποιώντας τα οφέλη της τεχνολογίας. Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής η εταιρεία προχώρησε στην απλοποίηση των διαδικασιών κατόπιν χαρτογράφησης των σχετικών αναγκών μέσω της υλοποίησης 24 πρωτοβουλιών. Για εμάς, στην AstraZeneca, η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας αποτελεί μέρος του DNA μας και αξιοποιώντας την προχωρήσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του εσωτερικού περιβάλλοντος, που αφορά στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο εξωτερικό περιβάλλον, που σχετίζεται με τη διεύρυνση και εξατομίκευση της επικοινωνίας μας με τους Επιστήμονες Υγείας. Παράλληλα, ως μία ασθενοκεντρική εταιρεία, ενδιαφερόμαστε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση θεραπείας και έτσι προχωράμε στη χρήση εφαρμογών Virtual Reality που χρησιμοποιούνται τόσο από τους Επαγγελματίες Υγείας όσο και από τους εργαζόμενους της AstraZeneca » επεσήμανε ο κ. Ευθύμιος Νικολόπουλος, Innovation, Business Excellence & BD Director της AstraZeneca Ελλάδας.

Τα HR Awards επιβραβεύουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, ενώ οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η AstraZeneca, στοχεύουν στην αναγνώριση των προσπαθειών και επιτυχιών των επιχειρήσεων, στην απλοποίηση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των εργαζομένων τους, στη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.