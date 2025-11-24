Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Boehringer Ingelheim Ελλάς στα Smart Manufacturing Awards 2025, τον θεσμό που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στη βιομηχανική παραγωγή μέσω τεχνολογίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμων πρακτικών. Πρόκειται για διακρίσεις για την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη παραγωγή.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025 στο Sofitel Athens Airport, παρουσία κορυφαίων στελεχών της ελληνικής βιομηχανίας και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Οι διακρίσεις που έλαβε η εταιρεία είναι:

Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία Best in Productivity & Performance – για το πρόγραμμα «OPEX Prime» για την αύξηση της παραγωγικότητας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού, αύξηση της παραγωγικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης.

Η πρωτοβουλία εισήγαγε μεθοδολογίες Lean, ψηφιακά εργαλεία και τη νέα «Δομή Κυψέλης» σε ένα ενεργό, παραγωγικό περιβάλλον, χωρίς να διαταραχθεί η τρέχουσα λειτουργία του.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best technology & digital projects – για το πρόγραμμα “Digitalizing Manufacturing Excellence: MES -Driven Electronic Batch Record Transformation». Η πρωτοβουλία αντικατέστησε την χειροκίνητη τεκμηρίωση των διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας με αυτοματοποιημένη καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, καλύπτοντας πάνω από 600 εξοπλισμούς και 120 διαδικασίες.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Lean Manufacturing – για το πρόγραμμα OPEX Prime – Shipping a Culture of Excellence. Το OPEX Prime της Boehringer Ingelheim είναι ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού βασισμένο στη φιλοσοφία Lean, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, τη μείωση της σπατάλης και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης.

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος της εταιρείας, κος Δ. Αναγνωστάκης, ο Διευθυντής του εργοστασίου κος Σάββας Αδάμος, μαζί με στελέχη της εταιρείας και μέλη των ομάδων που εργάστηκαν για τα προγράμματα αυτά.

Κατά την παραλαβή των βραβείων, ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Hellas κος Δημήτρης Αναγνωστάκης δήλωσε: “Η διάκριση στα Smart Manufacturing Awards 2025 με δύο Χρυσά και ένα Αργυρό βραβείο αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής μας για συνεχή καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα προγράμματα που βραβεύτηκαν δεν είναι απλώς έργα βελτίωσης. είναι θεμέλια για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας στο μέλλον. Επιβεβαιώνουμε την δέσμευση μας στην αριστεία και την καινοτομία σε κάθε μελλοντικό μας βήμα, επενδύοντας σε τεχνολογίες ιρησιακή αριστεία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συνάδελφους των ομάδων που δουλέψαν με ομαδικότητα και πάθος για την επίτευξη του εξαιρετικού αυτού αποτελέσματος.”

Ο Διευθυντής του εργοστασίου της εταιρείας κος Σάββας Αδάμος δήλωσε: “Η διάκριση στα Smart Manufacturing Awards είναι καρπός της αφοσίωσης, του επαγγελματισμού και της συνεργασίας των ομάδων του εργοστασίου στο Κορωπί. Τα προγράμματα OPEX Prime και MES-EBR απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, συνεργασία και συνεχή προσπάθεια για αριστεία – και οι άνθρωποί μας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους και μας κάνουν υπερήφανους για την κουλτούρα αριστείας που χτίζουμε.”

Τα βραβεία που τελούν υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και την τιμητική υποστήριξη των σημαντικότερων Συνδέσμων της χώρας, διοργανώνονται από την Boussias Events και το περιοδικό Manufacturing, και αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία.