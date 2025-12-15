Η Chiesi Hellas ανακοίνωσε την τρίτη κατά σειρά πιστοποίησή της ως B Corp – μια διεθνώς αναγνωρισμένη αξιολόγηση βιώσιμης επιχειρηματικής επίδοσης την οποία λαμβάνει και ο Όμιλος – επιβεβαιώνοντας μετρήσιμες βελτιώσεις στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους θετική επίδραση. Με πρώτη πιστοποίηση της εταιρείας το 2019, δεύτερη το 2022 και τώρα τρίτη στο τέλος του 2025, αποδεικνύεται η στρατηγική και συνεχής δέσμευση της Chiesi στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η επαναπιστοποίηση B Corp απονέμεται από το B Lab, σε εταιρείες που μετρούν, βελτιώνουν και δημοσιοποιούν με διαφάνεια το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αξίζει, να σημειωθεί ότι φέτος συνοδεύεται από εντυπωσιακή αύξηση στη βαθμολογία: από 103,7 το 2022 σε 117,5 το 2025, σημειώνοντας άνοδο 13,8 μονάδων σε επίπεδο Ομίλου. Συνολικά, έγιναν 19 αξιολογήσεις σε 32 χώρες εκ των οποίων η θυγατρική στην Ελλάδα αξιολογήθηκε με σκορ 118,4.

Η φετινή επιτυχία βασίστηκε στην ενισχυμένη διατμηματική συνεργασία, στην ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας δεδομένων και στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης για το 2025 συνεκτιμήθηκαν ενέργειες που υπάγονται στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας: τους Ασθενείς, τον Πλανήτη, τους Ανθρώπους και την Ευημερία.

Στον πυλώνα Ασθενών, έδωσε ιδιαίτερη αξία η υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με σπάνιες παθήσεις και η προσήλωση της εταιρείας στις πραγματικές τους ανάγκες. Σημαντικό παράγοντα για την υψηλή αξιολόγηση αποτέλεσε, επίσης, η δέσμευση της Chiesi για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2035, συνοδευόμενη από πρωτοβουλίες με απτό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση του B Lab είχε η αναγνώριση της θωράκισης των μηχανισμών διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής ηθικής της εταιρείας, μέσα από τη διαρκή ενίσχυση της λογοδοσίας και την ενσωμάτωση στόχων βιωσιμότητας σε όλο το εύρος λειτουργίας της. Επιπλέον, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία και των φροντιστών τους, καθώς και η ενδυνάμωση των εσωτερικών δικτύων συνεργασίας αξιολογήθηκαν υψηλά αναδεικνύοντας την κουλτούρα της Chiesi και των ανθρώπων της.

Ο κ. Ηλίας Πυρνοκόκης, Head of Value, Access & Sustainability της Chiesi Hellas δήλωσε σχετικά: «Για την Chiesi, η πιστοποίηση B Corp αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο που μας επιτρέπει να μετράμε με διαφάνεια την πρόοδο και τη συνολική επίδραση του οργανισμού μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η επαναπιστοποίηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, με στόχο ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους μας για τη δέσμευση και τη συνεισφορά τους. Η επιτυχία αυτή αποτελεί συλλογικό επίτευγμα και αντανάκλαση της κοινής μας προσήλωσης στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αριστεία».