Η UNI-PHARMA και η InterMed, βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ήταν για ακόμη μία χρονιά υπερήφανοι Χορηγοί Δρομέων στο 18ο Greece Race for the Cure® στηρίζοντας τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και έναν θεσμό αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Με το μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί», το 18ο Greece Race for the Cure® συγκέντρωσε περισσότερους από 58.000 συμμετέχοντες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που ένωσαν τα βήματά τους στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και ένα μήνυμα στήριξης προς τις γυναίκες που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

Το Greece Race for the Cure®, το 2ο μεγαλύτερο Race for the Cure® στην Ευρώπη, διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων).

Το φετινό Greece Race for the Cure® πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Οκτωβρίου 2026, για πρώτη φορά στο Πεδίον του Άρεως, ενώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό: έναν κόσμο όπου η ενημέρωση και η πρόληψη γίνονται δύναμη απέναντι στον καρκίνο του μαστού και καμία γυναίκα δεν αισθάνεται μόνη απέναντι στη νόσο.

Στο περίπτερο των UNI-PHARMA και InterMed, οι συμμετέχοντες είχαν παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσουν προϊόντα από το ευρύ χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες υγείας και φροντίδας σε όλα τα στάδια της ζωής.

Με σταθερή έμφαση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, τη συνεργατική έρευνα και την επιστημονική καινοτομία, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη επενδύει με συνέπεια στην ανάπτυξη σκευασμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής και την υγιή μακροζωία.

Η παρουσία των UNI-PHARMA και InterMed στο Greece Race for the Cure® εκφράζει τη διαχρονική επιλογή του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη.