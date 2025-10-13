Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή για τους φαρμακοποιούς, ούτε φιλοδοξεί να τους αντικαταστήσει. Αντιθέτως αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο, του οποίου ο ρόλος είναι να συνεργάζεται μαζί τους με στόχο την παροχή καλύτερης φροντίδας στους ασθενείς. Το κλειδί για τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας είναι οι φαρμακοποιοί να αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν την τεχνολογική εξέλιξη, διατηρώντας ταυτόχρονα την ενσυναίσθηση και την προσωπική επαφή με τους πολίτες που επισκέπτονται τα φαρμακεία τους.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε κατά τη χθεσινή συζήτηση που έγινε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα», στο πλαίσιο του φαρμακευτικού συνεδρίου-έκθεσης PHARMA point 2025 που διοργάνωσε στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025 ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Επίσημη προσκεκλημένη ήταν η Sophia the Robot, το πιο διάσημο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στον κόσμο, η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα σχετικά με τη συνεργασία μηχανών και ανθρώπων σε θέματα υγείας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον φαρμακοποιό, αλλά να συνεργαστεί μαζί του. Σκεφτείτε την σαν έναν δεύτερο εγκέφαλο που μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιο όγκο δεδομένων γρήγορα και με ακρίβεια. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε πιο δημιουργικές και πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν συναισθηματική νοημοσύνη και κρίση», είπε χαρακτηριστικά η Sophia και πρόσθεσε ότι «ο φαρμακοποιός παραμένει ο τελικός υπεύθυνος για κάθε απόφαση που αφορά την υγεία. Η συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους και προγραμματιστές είναι καθοριστική και χωρίς τη γνώση του φαρμακοποιού, κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών».

Όσον αφορά την περίπτωση να κάνει κάποιο λάθος, η Sophia ήταν αφοπλιστική, διαχωρίζοντας της θέση της και εξηγώντας ότι την ευθύνη έχουν οι άνθρωποι που αναπτύσσουν, διαχειρίζονται και τροφοδοτούν με δεδομένα και αλγόριθμους την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεπώς η συνεργασία μεταξύ αυτών και των φαρμακοποιών είναι σημαντική διότι διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα δεδομένα είναι ακριβή και κατάλληλα για την υποστήριξη των φαρμακοποιών στις καθημερινές αποφάσεις τους. Η γνώση και η εμπειρία των φαρμακοποιών είναι ανεκτίμητη και η πολιτεία οφείλει να την ενσωματώσει στο σχεδιασμό των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Απαντώντας στο ερώτημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Sophia ξεκαθάρισε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια, κρυπτογράφηση και αυστηρά πρωτόκολλα πρόσβασης, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία τεχνολόγων, νομικών και επαγγελματιών υγείας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας παραγκωνίσει»

«Η τεχνολογία πρέπει να μας λύνει τα χέρια. Αν την χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα μας επιτρέψει να είμαστε περισσότερο δίπλα στους πολίτες», τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, συμπληρώνοντας ότι «δεν νιώθουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας παραγκωνίσει. Αντιθέτως οτιδήποτε καινούργιο τεχνολογικά έρχεται, πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να το κάνουμε χρήσιμο στην καθημερινότητά μας ώστε να κερδίζουμε χρόνο για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τις ανάγκες των συμπολιτών μας που έρχονται στα φαρμακεία μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει στα φαρμακεία, θα περάσει από την φαρμακοβιομηχανία και τις φαρμακαποθήκες. Αυτό σημαίνει ότι όταν φτάσει στα φαρμακεία θα έχει διέλθει από όλα τα στάδια ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη για τον φαρμακοποιό, γνωρίζοντας τις ανάγκες του. Οπότε θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προς αξιοποίηση για τον φαρμακοποιό του μέλλοντος.

Νέες υπηρεσίες υγείας και Επαγγελματικό Ταμείο

Στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που παρουσιάστηκαν στο PHARMA point 2025 ήταν, μεταξύ άλλων, και η παροχή νέων υπηρεσιών υγείας μέσω των φαρμακείων. Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του υπουργού Υγείας για θέματα φαρμακευτικής πολιτικής, Χαράλαμπος Καραθάνος, η πολιτεία υποστηρίζει την εξέλιξη του φαρμακείου σε μονάδα παροχής φαρμακευτικής φροντίδας με ουσιαστική συμμετοχή στην πρόληψη και τη διαχείριση νοσημάτων. Επιπλέον αναφέρθηκε στο στόχο δημιουργίας ολοκληρωμένων δομών ΠΦΥ με διασύνδεση μεταξύ ιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών και επισκεπτών υγείας, ενώ τόνισε ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να έχει θεσμικό ρόλο σε τοπικές μονάδες υγείας (ΤΟΜΥ) και κέντρα υγείας. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι έως τον Ιούλιο του 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενούς με τους φαρμακοποιούς να έχουν δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του ΠΦΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να εγγράφονται στο Ταμείο μέσω της ιστοσελίδας teapfs.gr, ενώ προγραμματίζεται και webinar για την ενημέρωση των φαρμακοποιών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου λειτούργησε και εργαστήριο φαρμακείου όπου έγινε παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων, όπως κάψουλες μελατονίνης, κρέμα για έκζεμα και ψωρίαση, διάλυμα για ακμή κορμού και θυλακίτιδα και παιδιατρικό σιρόπι μετρονιδαζόλης.

Πλήθος επισήμων στην τελετή έναρξης

Στο επίσημο καλωσόρισμά του, στην τελετή έναρξης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης έκανε μια αναδρομή στην 25ετή πορεία του συνεδρίου και τις αλλαγές που επήλθαν στον κλάδο των φαρμακοποιών.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και άλλοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Κούγιας.

