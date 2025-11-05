Για τη διαρκή προσφορά της στην επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, βραβεύτηκε η Πρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) Ιουλία Τσέτη το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα (30 Οκτωβρίου–2 Νοεμβρίου 2025).

Η Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του παν. Πατρών, ήταν μία εκ των ομιλητών του συνεδρίου, συμμετέχοντας ως εισηγήτρια σε round table με θέμα «Ενδυναμώνοντας τις Γυναίκες στην Επιστήμη και την Υγεία», μαζί με τις Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου (Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας & Μη εκτελεστική Πρόεδρο του ΕΟΠΥ), Βασιλική-Ραφαέλα Βακουφτσή (Πρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας) και Σταυρούλα Θεοφάνους-Κιτηρή (Κλινική Φαρμακοποιό και Διευθύντρια του Φαρμακείου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου).

Σε συνέχεια της συζήτησης για τις Γυναίκες στην Επιστήμη και την Υγεία, η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων), Δέσποινα Μακριδάκη και ο σύμβουλος του υπουργού Υγείας Μπάμπης Καραθάνος, απένειμαν τιμητική διάκριση στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΟΦΕΤ, σημειώνοντας πως η Ιουλία Τσέτη είναι μια ηγετική γυναικεία προσωπικότητα στον χώρο των επιχειρήσεων υγείας, με σπουδαία προσφορά και συμβολή στη φαρμακευτική επιστήμη και ευρύτερα στον χώρο της υγείας, καθώς και στην κοινωνία.

Όπως τόνισε στην παρέμβασή της η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, «Ο ρόλος των Γυναικών επιστημών υγείας, γίνεται κάθε μέρα που περνάει όλο και πιο δυναμικός και απαραίτητος, ενώ ιδιαίτερα εμβληματικός στάθηκε και καταγράφηκε στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Στα ερευνητικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, δίνονται καθημερινά μάχες, που κερδίζονται για το καλό της ανθρωπότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών. Με γνώση, επάρκεια, τεκμηρίωση αλλά και ενσυναίσθηση, οι Γυναίκες από το πεδίο των επιστημών υγείας και μέσα από τα ερευνητικά εργαστήρια, στέλνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο, μηνύματα ελπίδας ότι ακόμη και η πιο δυσίατη ασθένεια, μπορεί να ιαθεί και ο άνθρωπος να κερδίσει τη ζωή του. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός, ότι παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 33 % των ερευνητών».

Η Ιουλία Τσέτη, αναφέρθηκε και στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στο πεδίο της Έρευνας, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Η υποεκπροσώπηση γυναικών ερευνητριών σημαίνει ότι λιγότερες γυναίκες αποφασίζουν ποια θέματα μελετώνται, ποιοι πληθυσμοί εξετάζονται και πώς σχεδιάζονται οι δοκιμές. Οι περισσότερες κλινικές δοκιμές και μελέτες υγείας στηρίζονται σε ανδρικούς πληθυσμούς ή δεν αναλύουν τα αποτελέσματα κατά φύλο, με αποτέλεσμα: Να μην καταγράφονται επαρκώς οι διαφορές στη φαρμακοκινητική (πώς δρα ένα φάρμακο στο γυναικείο σώμα). Να υποεκτιμάται ο πόνος ή τα συμπτώματα σε γυναίκες (π.χ. καρδιολογικά).

Όπως είναι λογικό, οι οικονομικές συνέπειες είναι μεγάλες.

Ειδικότερα, το WEF (world economic forum) το 2024 στην αναφορά του, υπολόγισε ότι το λεγόμενο “women’s health gap” μειώνει την παγκόσμια οικονομία κατά ~1 τρισεκατομμύριο $ ετησίως λόγω χαμένων ωρών εργασίας και χαμηλότερης παραγωγικότητας. Αν καλυφθεί αυτό το χάσμα, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 3 τρισ. $ έως το 2040»

Το κεντρικό θέμα του φετινού 16ου συνεδρίου της ΠΕΦΝΙ ήταν «Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο σήμερα: Βελτιώνοντας την Ασφάλεια και την Ποιότητα στη Νοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας», αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην ενίσχυση του Συστήματος Υγείας. Μέσα από δημιουργική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, το συνέδριο ανέδειξε τις σύγχρονες προκλήσεις και τις ανάγκες για ενίσχυση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής φροντίδας, προωθώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές.