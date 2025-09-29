Για πρώτη φορά η Ελλάδα βραβεύεται από τον ΟΗΕ. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έλαβε χθες στη Νέα Υόρκη διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της χώρας μας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις λίγες υποψήφιες χώρες παγκοσμίως που διεκδίκησαν τη διάκριση.

Η κ. Αγαπηδάκη εξέφρασε τη συγκίνησή της υπογραμμίζοντας ότι «ο πιο σημαντικός παράγοντας για αλλαγή είναι η ισχυρή πολιτική δέσμευση. Όπως δε μπορεί κάποιος να χτίσει ένα σπίτι χωρίς υλικά, χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους, χωρίς μέθοδο και αξιόπιστο σχεδιασμό, έτσι δε μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματική δράση στα ζητήματα της πρόληψης απλά με πολιτικές υποσχέσεις και καλή θέληση. Η ισχυρή πολιτική δέσμευση είναι απαραίτητο να μεταφράζεται σε πράξη με βάση τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, αξιολόγηση, λογοδοσία, βιωσιμότητα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η πολιτική δέσμευση παραμένει κενό γράμμα. Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δε χρειάστηκε καν να τον πείσω για την αξία της Πρόληψης. Εκτός από τη βαθιά γνώση του στα ζητήματα αυτά, είχε το όραμα για ένα υγιέστερο μέλλον για κάθε παιδί, για περισσότερα υγιή χρόνια ζωής για κάθε πολίτη. Έτσι, δημιούργησε το χαρτοφυλάκιο της Πρόληψης στο υψηλό επίπεδο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ακριβώς για να τονίσει την πολιτική σημασία αυτού του έργου. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή να μου αναθέσει αυτήν την αποστολή. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει κενό 40 ετών στα ζητήματα αυτά. Όμως με σκληρή ομαδική δουλειά και τη συστηματική υποστήριξη από τον Πρωθυπουργό, καταφέραμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τεχνογνωσία σε άλλες χώρες».

Παράλληλα, η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι «Κάθε φορά που ακούω ότι κάτι δε γίνεται στην πολιτική, ψάχνω τρόπο να το κάνω, γιατί είμαι βέβαιη ότι γίνεται. Χρειάζεται πείσμα, πάθος, σκληρή δουλειά, αλλά γίνεται. Για αυτό μας εμπιστεύονται οι πολίτες, αυτό είναι το καθήκον και η υποχρέωση μας-να παλεύουμε κάθε μέρα για καλύτερη υγεία για κάθε πολίτη».

Η βράβευση από τον ΟΗΕ αναδεικνύει την πρόοδο της Ελλάδας με εμβληματικές παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, καθώς και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας σε συνεργασία με τη UNICEF.

Νωρίτερα, στη Σύνοδο Κορυφής για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Χρονίων Νοσημάτων, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η πολιτική δέσμευση πρέπει να μετατραπεί σε πράξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Υπογράμμισε ότι η πρόληψη στην Ελλάδα έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, με το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» να εντοπίζει έγκαιρα χιλιάδες περιστατικά και να αποτρέπει αποφευκτές απώλειες από χρόνια νοσήματα.

«Η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία δεν είναι απομονωμένες δράσεις. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη διαδικασία φροντίδας που σέβεται τον άνθρωπο και διασφαλίζει ίση πρόσβαση για όλους. Κάθε στατιστικό στοιχείο αντιπροσωπεύει μια ζωή που σώθηκε, μια οικογένεια που ωφελήθηκε από την έγκαιρη παρέμβαση, μια κοινότητα που ενδυναμώθηκε», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Τέλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συν-προεδρεύει στην Ομάδα Φίλων του ΟΗΕ για την Παχυσαρκία και θα φιλοξενήσει τον Φεβρουάριο του 2026 στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Παιδική Παχυσαρκία, σε συνεργασία με τη UNICEF.