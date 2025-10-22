Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Win Medica ανακοινώνει τη διεύρυνση της στρατηγικής της συνεργασίας με την ιταλική Pharmanutra S.p.A., εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα των καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής. Η μακρόχρονη συνεργασία των δύο εταιρειών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους στην επιστημονικά τεκμηριωμένη καινοτομία και ενισχύεται περαιτέρω με αφορμή τη σημαντική διεθνή διάκριση του SiderAL® Forte, προϊόν της Pharmanutra, το οποίο διανέμεται αποκλειστικά από τη Win Medica στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, το SiderAL® Forte βραβεύθηκε ως το «Καλύτερο Διατροφικό Συμπλήρωμα» στα πλαίσια του Spazio Nutrizione 2025, ενός από τα σημαντικότερα συνέδρια στην Ιταλία για τη διατροφή και την υγεία. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε από διεθνή επιτροπή ειδικών, αναγνωρίζοντας την υψηλή επιστημονική αξία και την τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος, χάρη στην πατενταρισμένη σουκροσωμική τεχνολογία (“Sucrosomiale®”), η οποία επανακαθορίζει την αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου.

Ο κ. Χρήστος Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Win Medica, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Pharmanutra βασίζεται σε κοινές αξίες: επιστημονική εγκυρότητα, καινοτομία και ουσιαστική προσφορά στην υγεία των ανθρώπων. Η βράβευση του SiderAL® Forte στο Spazio Nutrizione επιβεβαιώνει ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία έχει ήδη προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία και στην ελληνική αγορά. Για εμάς, αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην αποστολή μας να φέρνουμε πρώτοι στην Ελλάδα λύσεις με αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα και πραγματικό όφελος για τον ασθενή».

Το βραβείο παρέλαβε ο Germano Tarantino, Chief Scientific Officer της Pharmanutra, ο οποίος σημείωσε: «Το βραβείο για το Καλύτερο Διατροφικό Συμπλήρωμα της χρονιάς, που απονεμήθηκε στο SiderAL® Forte, αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία Sucrosomiale®, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την εφεύρεσή της, παραμένει στην αιχμή της καινοτομίας».

Η διάκριση του SiderAL® Forte ενισχύει περαιτέρω τη φήμη της Pharmanutra ως ενός κορυφαίου παρόχου καινοτόμων διατροφικών λύσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Win Medica να επενδύει σε συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες στον χώρο των nutraceuticals, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην πρόληψη παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή.