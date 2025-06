«Women’s Health Conference»

Επιτακτική η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση, ενημέρωση, αποδοχή, συλλογική προσπάθεια και συνεργασία όλων, με στόχο την υγεία και την απόλυτη ευημερία των γυναικών

Με κεντρικό θέμα την «Ολιστική προσέγγιση στην πρόληψη, τη γονιμότητα και την ευεξία», το συνέδριο «Women’s Health», το οποίο οργάνωσε η Boussias Events σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία), ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 19 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα Μιλτιάδης Έβερτ).

Τριάντα κορυφαίοι επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, ακαδημαϊκοί και ιατροί, φορείς πολιτικής και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, άνοιξαν τον διάλογο, συζήτησαν και πρότειναν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της γυναικείας υγείας. Η δύναμη των γυναικών πηγάζει από την ικανότητά τους να ξεπερνούν εμπόδια, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να διαμορφώνουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση. Το Women’s Health Conference ανέδειξε αυτή τη δύναμη, συνδέοντας επιστήμη, ψυχολογία και τρόπο ζωής, ώστε κάθε γυναίκα να αποκτήσει τη γνώση και τα εργαλεία να οδηγήσει τη ζωή της προς την απόλυτη ευημερία.

Το συνέδριο άνοιξε με ομιλία της η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, η οποία ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας επενδύει σημαντικά σε δράσεις που υποστηρίζουν τη γυναίκα σε κάθε στάδιο της ζωής της. «Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μπροστά σε οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου», δήλωσε στον χαιρετισμό της η Φωτεινή Τ. Κουλούρη, Διοικητικός Επιστήμων (MSc, PhD, PostDoc), Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά το κράτος προσεγγίζει τον πολίτη και όχι ο πολίτης το κράτος για υπηρεσίες υγείας- ωστόσο επισήμανε ότι είναι μεγαλύτερες οι ανισότητες μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης εισοδηματικά κατηγορίας καθώς τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν χαμηλότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής υγείας.

Για τη λειτουργία του εγκεφάλου των γυναικών καθώς και για την αναγκαιότητα να υπάρχει η οπτική του φύλου στις μελέτες που αφορούν στην υγεία και στο φάρμακο, αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Δρ. Χριστίνα Δάλλα, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Πρόεδρο της Μεσογειακής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες και του Ελληνικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr Αντώνιος Αυγερινός στον χαιρετισμό του τόνισε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πάντα κοντά στη γυναίκα και την υγεία της ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ, Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη– Πικρού ξεκίνησε το χαιρετισμό της στο συνέδριο, ευχαριστώντας του ανθρώπους της BOUSSIAS Events αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του συνεδρίου, επειδή κατάλαβαν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας. «Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2025, αλλά το κράτος τώρα προσέχει ουσιαστικά την υγεία των γυναικών, τώρα περνάμε στην ατομική προσπάθεια να καταλάβουμε το σώμα μας. Παρότι το Υπουργείο καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών δεν βρίσκεται ακόμα εκεί που πρέπει, γι’ αυτό και το ΕΚΑΠΤΥ, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μωραϊτάκη-Πικρού.

Τα βασικά θέματα του Συνεδρίου ήταν η πρόληψη και ενημέρωση για τη γυναικεία υγεία, η γονιμότητα, η υπογονιμότητα, η εμμηνόπαυση, η υγιεινή διαβίωση, η ευεξία και ψυχική υγεία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε η ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, την αποδοχή και την προώθηση της συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο η κάθε γυναίκα να αποκτήσει τη γνώση και τα εργαλεία να οδηγήσει τη ζωή της προς την απόλυτη ευημερία.

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Επενδύοντας στη Γυναικεία Υγεία: Πρόληψη και Ενημέρωση», η συντονίστρια και ομιλήτρια Μαρία Γαζούλη, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ παρουσίασε τον χαιρετισμό του Γεώργιου Χρούσου, Καθηγητή Παιδιατρικής, Ενδοκρινολόγου, Επικεφαλή στο τμήμα Εφηβικής Υγείας της UNESCO, ο οποίος δήλωσε ότι η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής ανθεκτικότητας της γυναίκας πρέπει να αποτελέσουν εθνική και παγκόσμια προτεραιότητα. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών Ιατρών Π.Ι.Σ, Νατάσα Αποστολίδου, η οποία αναφέρθηκε στην έλλειψη έμφυλης προσέγγισης στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων (ΜΜΝ) στις γυναίκες και στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών και πρακτικών υγείας που λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες του φύλου. «Ο εμβολιασμός παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης λοιμωδών και μη λοιμωδών νοσημάτων, ιδίως για τη γυναικεία υγεία», τόνισε η Μαρία Γαζούλη αναφερόμενη ειδικότερα στην εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Η Ιωάννα Τσιαούση, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της WHF, Md, PHD Gynecologist –Obstetrician, Fellow of European Committee of Sexual Medicine (FECSM ), MSc MBA Economic&Business Uni Athens μεταξύ άλλων παρουσίασε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Women’s Health First (WHF) η οποία αποτελεί μία καινοτόμο και πρωτότυπη, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιστημονική πρωτοβουλία με κοινωνικό χαρακτήρα, οργανωμένη από επιστήμονες γυναίκες γυναικολόγους και φιλοδοξεί να συστρατευτεί με τους διεθνείς στόχους και να εφαρμόσει στρατηγικές, που θέτουν την γυναίκα στο κέντρο και περιορίζουν λογικές και προκαταλήψεις που επιδρούν αρνητικά στη θέση της γυναίκας.

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος «Άλμα Ζωής», Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού τόνισε ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τους τρεις πυλώνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών καρκίνων, ενώ η Πολυξένη Μυλωνάκη – Κουτκιά, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Κλινικής Διαιτολογίας και Υπεύθυνη Ιατρείου Ενδοκρινολογίας του ΥΓΕΙΑ, αναφέρθηκε στη μεταβολική φύση του καρκίνου, επισημαίνοντας ότι αυτές οι διεργασίες δεν εξηγούνται αποκλειστικά μέσω γενετικών μεταλλάξεων και ολοκλήρωσε την ομιλία της τεκμηριώνοντας τη σημασία της διατροφής και της μεταβολικής ρύθμισης στην καρκινογένεση και την εξέλιξη του όγκου.

Η συντονίστρια, Καθηγήτρια κα Γαζούλη, κλείνοντας τη συνεδρία τόνισε στην ομιλία της ότι η ολιστική προσέγγιση πρόληψης περιλαμβάνει σήμερα όχι μόνο τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και την αξιοποίηση της γενετικής πληροφορίας, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση, την ενημέρωση του πληθυσμού και τις καινοτόμες τεχνολογίες υγείας αναφερόμενη και στο ερευνητικό πρόγραμμα και τεστ SHINE το οποίο έρχεται να καλύψει τα κενά της υπάρχουσας μεθοδολογίας (HPV DNA testing και κυτταρολογία), προσφέροντας μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία, καθώς και πρόσβαση σε γυναίκες με χαμηλή προσβασιμότητα στις υγειονομικές δομές.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, είχε ως συντονίστρια τη δημοσιογράφο υγείας, Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου, ήταν αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις καινοτομίες που σχετίζονται με το μείζον θέμα της γονιμότητας και υπογονιμότητας.

Ο Βασίλης Κελλάρης, MD, MsC, PhD Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου «Μητέρα», Αντιπρόεδρος Κέντρου Γονιμότητας «Υγεία IVF Εμβρυογένεση», Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού συλλόγου «Be-Live», αναφέρθηκε αρχικά στα απογοητευτικά δημογραφικά στοιχεία και στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τόνισε επίσης ότι το κράτος δεν βοηθά όσο θα έπρεπε στο να λυθούν δομικά προβλήματα όσον αφορά την υπογεννητικότητα, όπως το κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά ούτε και στη συνέχεια τους γονείς αφού αποκτήσουν τα παιδιά, ειδικά σε ακριτικές περιοχές τις οποίες στηρίζει ο σύλλογος «Be-Live».

Στους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία βοηθά στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αναφέρθηκε ο Δρ Παναγιώτης Ψαθάς, MD, PhD, Μαιευτήρας – Χειρουργός – Γυναικολόγος, Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life – ΙΑΣΩ. «Η καινοτομία, όπως η αλλαγή τρόπου κρυοσυντήρησης του γενετικού υλικού, η καλλιέργεια εμβρύων σε Time Lapse και ο έλεγχος χρωμοσωμικής ποιότητας του εμβρύου πριν την εμφύτευση ( PGTA), σίγουρα είναι το κλειδί στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή γι’αυτό και το κράτος θα πρέπει να γίνει αρωγός στην έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, κάτι που δεν κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο κ. Ψαθάς.

Η Ελένη Κοντογιάννη, B.Sc., Ph.D., Βιολόγος -Senior Κλινικός Εμβρυολόγος, Ιδρυτικό μέλος Μονάδας Εξωσωματικής Hygeia IVF Emvryogenesis, Διευθύντρια Fertility Consultants, αναφέρθηκε στην ανδρική γονιμότητα, στους μύθους, στην πραγματικότητα και στις νέες προοπτικές που την αφορούν. Στη συνέχεια ανέλυσε τις σύγχρονες καινοτόμες λύσεις αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας, ενός προβλήματος που αφορά 1 στα 2 ζευγάρια που προσέρχονται στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τον λόγο πήρε μετά ο Νικόλαος Θ. Τουμπανάκης MD, MSc, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ο οποίος παρουσίασε σύγχρονες φαρμακευτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι GLP-1 αγωνιστές για μεταβολική ρύθμιση για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκώνστο (PCOS), τα ήπια πρωτόκολλα διέγερσης στην εξωσωματική γονιμοποίηση και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση της ενδομητρίωσης ενώ η Κατερίνα Δεληβελιώτου, MDPhD(c) MSc IFEPAG, Μαιευτήρας- Χειρουργός Γυναικολόγος, Ειδικός Παιδογυναικολόγος, Αντιπρόεδρος και Συνιδρύτρια Women’s Health First, στην ομιλία της δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η σεξουαλική αγωγή κατέχει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή ψυχοσεξουαλική και κοινωνική εξέλιξη της γυναίκας η οποία ξεκινά από τα πρώτα κιόλας χρόνια ζωής της και ότι επικρατεί εσφαλμένα η αντίληψη ότι οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το σεξ, θα εγείρει την ανάγκη για ερωτική-σεξουαλική αφύπνιση, επισημαίνοντας τέλος την επιτακτική ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης. Την ενότητα έκλεισε με ομιλία της η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, Ιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος Kind Things, ethical investor, συν-ιδρύτρια του «The Birth Center»η οποία αναφερόμενη στο «The Birth Center» τόνισε ότι είναι το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, για γυναίκες που θέλουν να βιώσουν την εμπειρία του τοκετού διαφορετικά. Συμπλήρωσε ότι το κέντρο παρέχει σε όλες τις γυναίκες ενημέρωση και ανακοίνωσε την πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ότι υποστηρίζει την κρυοσυντήρηση ωαρίων γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία που περνούν από το δύσκολο μονοπάτι αντιμετώπισης του καρκίνου.

Η δικηγόρος LL.M. Υγείας, Φαρμάκου και Ιατρικής Τεχνολογίας, Ιωάννα Μιχαλοπούλου, συντόνισε την 3η Ενότητα με θέμα: «Healthy Living and Healthy Ageing for Women»με πρώτη ομιλήτρια την Εύη Χατζηανδρέου Ιατρό, MD, MPH, DrPH, Διδάκτωρα Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Harvard, ειδικό Μακροζωίας και Αντιπρόεδρο FairLife LCC, η οποία επισήμανε τα οφέλη και τις ιατρικές καινοτομίες προς την επίτευξη της μακροζωίας και στην αναστροφή της γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο στον άνθρωπο. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον νέο και συναρπαστικό τομέα της επιστήμης, την «επιγενετική», που ελέγχει τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας των γονίδιών και είναι η «τομή» μεταξύ γενετικής, διατροφής, περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο η διατροφή, η άσκηση, το άγχος και ο ύπνος μπορούν να αλλάξουν την έκφραση των γονιδίων μας καταλήγοντας ότι «ο τρόπος ζωής είναι το ισχυρότερο φάρμακο για μακροζωία».

Η Ρενάτα Μίχα, RDN, PhD, FAHA Αν. Καθηγήτρια Διατροφής του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Πανεπιστήμιο Tufts, ΗΠΑ, Ιδρύτρια & Επιστημονική Υπεύθυνη, Food For Health, δήλωσε ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί θεμέλιο για τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, σε κάθε στάδιο της ζωής – από την παιδική ηλικία έως την εμμηνόπαυση και τη γήρανση επισημαίνοντας πως παρότι δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασικός πυλώνας πρόληψης και φροντίδας υγείας, ωστόσο παραμένει χαμηλά στην πολιτική ατζέντα και συχνά υποβαθμίζεται ως προτεραιότητα στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας της Άσκησης, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine-Greece», Αναστάσιος Φιλίππου αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη της άσκησης ως μέσου πρόληψης ασθενειών αλλά και βασικού παράγοντα ευεξίας, τονίζοντας και ένα λυπηρό ποσοστό: μόνο ένας στους 3 Έλληνες ασκούνται συστηματικά.

Η Αρετή Σπυροπούλου, MD, MPhil (Univ. of Cambridge), PhD Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια, Διδακτικό προσωπικό Ιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Εταιρείας Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας, στην εισήγησή της δήλωσε πως δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία-με τις γυναίκες να εμφανίζονται πιο ευάλωτες από τους άνδρες σε ορισμένες ψυχικές διαταραχές με σχεδόν διπλάσια κατάθλιψη καθώς επίσης και αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού και διαταραχές πρόσληψης τροφής, καταλήγοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των διαφορών φύλου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών υγείας.

Το μείζον θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης των γυναικών ακόμη και στον χώρο εργασίας τους η οποία αποτελεί μια κρυφή κρίση δημόσιας υγείας αλλά και τους τρόπους προστασίας και αντιμετώπισης, ανέλυσε διεξοδικά στην ομιλία της η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Εγκληματολόγος, Trauma Coach, Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείων, Ιδρύτρια του TraumaHelp.gr & της ΑΜΚΕ «Γίνε Άνθρωπος», Αναπλ. Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, University of Central Lancashire (UK). Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Γιώργου Σούλη, Επιμελητή Β’ στο Κέντρο Γηριατρικής Αξιολόγησης, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center με θέμα τη σημασία της ανθεκτικότητας (resilience), την υγιή γήρανση και το πώς μπορεί αυτή να διατηρηθεί. Ο κος Σούλης πρότεινε ένα εναλλακτικό μοντέλο παρακολούθησης της υγείας του ατόμου καθώς αυτό μεγαλώνει, στη βάση μιας αντίληψης που εκτείνεται πέρα από το απλό άθροισμα των νοσημάτων του καθώς πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία όπου και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον καθορίζει την λειτουργική δυνατότητα του.

Η τελευταία ενότητα ήταν αφιερωμένη στο θέμα «Eμμηνόπαυση – Σπάζοντας το Ταμπού» με συντονίστρια και ομιλήτρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, η οποία καλωσόρισε τη διεθνή ομιλήτρια Heather Hirsch, MD, US American Board of Internal Medicine (ABIM), board-certified internist, CEO and founder of Health by Heather Hirsch MD Collaborative, Founder of Heather Hirsch Academy, Menopause Expert and Entrepreneur. H Dr Hirsch υπέδειξε την ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία που είναι απαραίτητες για την προώθηση θετικών αλλαγών, ιδίως στον τομέα της υγείας των γυναικών, της ενδυνάμωσης και των προτύπων υγείας. Παρουσίασε όλες τις επιπτώσεις που προκαλεί η εμμηνόπαυση, ανέλυσε την παγκόσμια προσέγγιση προς τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση, προτείνοντας τα εργαλεία που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να αγκαλιάσουν τις αλλαγές στη ζωή τους.

Τον λόγο πήρε μετά η Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας – Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ) – Επίτιμη Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. – Διευθύντρια Κοινωνικού Έργου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου η οποία μοιράστηκε με το κοινό τη βιωματική της εμπειρία, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του συστήματος υγείας στην υποστήριξη των γυναικών κατά την διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Συμπλήρωσε ότι οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση της εμμηνόπαυσης, τα συστήματα υγείας πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την ανάπτυξη καλύτερων θεραπειών και την κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ορμονικών αλλαγών. Στη συνέχεια η συντονίστρια κα Πάσχου αναφέρθηκε στις σωματικές και ψυχικές αλλαγές της γυναίκας κατά την εμμηνόπαυση, στη σύνδεσή της με την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά προβλήματα και τέλος ανέλυσε τα οφέλη της ορμονικής θεραπείας μετά τη συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και εξατομικευμένων αναγκών της γυναίκας που οδηγούν στη σωστή απόφαση λήψης της.

Η Ευαγγελία Μαραγκουδάκη, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, MD, PhD, υπεύθυνη του FEMINA επισήμανε μεταξύ άλλων ότι παρά τις προκλήσεις, η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος αλλά μια νέα αρχή. Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις: φυτικά ή φαρμακευτικά σκευάσματα, διατροφή, άσκηση, ορμονική θεραπεία, θεραπείες για τη σεξουαλική υγεία συμπληρώνοντας ότι η σωστή ενημέρωση, η επικοινωνία με γιατρούς και συντρόφους και η αποδοχή αυτής της μετάβασης, είναι καθοριστικές για τη γενικότερη υγεία και ευεξία της γυναίκας.

Η Δρ Αναστασία Γιαννάκη, Consultant at the WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office CENTER δήλωσε ότι η ψυχική υγεία και η διαχείριση του στρες -που συναντάται διπλάσιο στις γυναίκες από τους άντρες- είναι μια σύνθετη πολυπαραγοντική διαδικασία, τη σπουδαιότητα αντιμετώπισης της οποίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιλαμβάνεται και στηρίζει με αρκετά προγράμματά του. Τέλος η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια WHEN & inc.lude και συγγραφέας, επισήμανε ότι σε όποιο επίπεδο και αν το εξετάσει κανείς -ατομικό, οργανωσιακό, εθνικό- η διαχείριση του ζητήματος της εμμηνόπαυσης που κάθε χρόνο μας κοστίζει εκατοντάδες ταλέντα, στην πιο δυναμική, πολλές φορές, φάση της καριέρας τους, χρειάζεται να γίνει προτεραιότητα και είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε και στο ελληνικό οικοσύστημα πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε μέτρα και να δημιουργήσουμε πολιτικές και πρακτικές που θα υποστηρίξουν τις εργαζόμενες γυναίκες σε αυτή τη μεταβατική φάση της ζωής τους. Κλείνοντας τη συνεδρία όλοι συμφώνησαν ότι η εμμηνόπαυση δεν πρέπει πλέον να είναι ταμπού- είναι ένα φυσικό μέρος της γήρανσης και όχι μια ασθένεια που χρειάζεται “θεραπεία”.

Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία). Μεγάλος χορηγός ήταν η εταιρεία Astellas, χορηγοί οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΧ και η EY , ενώ υποστηρικτές ήταν η f-anazitisi και το ΜΗΤΕΡΑ.