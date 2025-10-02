Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα διαθέσιμα εμβόλια αλλά και τις πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός.

Σε ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ανέφερε πως στο νέο δελτίο τιμών εμπίπτουν και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης, τα οποία λόγω διαφορετικής σύνθεσης –τριδύναμα εφέτος σε σχέση με τετραδύναμα πέρυσι λόγω αφαίρεσης ενός στελέχους που πλέον δεν ενδημεί μετά από σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – έχουν λάβει νέο κωδικό ΕΟΦ. «Η δυνατότητα συνταγογράφησης αυτών των εμβολίων καθώς και η δυνατότητα καταχώρησης της διενέργειας τους στη σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έναρξη του νέου δελτίου τιμών», ενημέρωσε ο ΠΦΣ, με την ημερομηνία αυτή να είναι η 2α Οκτωβρίου.

Η χώρα μας αναμένεται να προμηθευτεί για τη σεζόν 2025-2026 περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις εταιρείες και έξι αντιγριπικά εμβόλια. Τα δύο εξ αυτών είναι ανοσοενισχυμένα και συστήνεται η διενέργειά τους στους πολίτες άνω των 65 ετών, καθώς η δράση τους είναι ταχύτερη και αναπτύσσονται γρήγορα τίτλοι αντισωμάτων, δηλαδή προστασία απέναντι στους ιούς της γρίπης που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με ευάλωτο ανοσοποιητικό.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν την έναρξη του ετήσιου επιδημικού κύματος, δηλαδή στα μέσα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

