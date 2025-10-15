Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer, ανακοινώνει την έναρξη του 4ου κύκλου του Start4Health, ενός προγράμματος που στόχο έχει την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας, αλλά και την ανάδειξη πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων στην Υγεία.

Το Start4Health αποτελεί πλέον θεσμό όχι μόνο για την προβολή των startups αλλά και για την καθοδήγηση και την οικονομική τους ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι startups που διακρίνονται έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer. Από το 2021 που υλοποιείται το Start4Health έχουν λάβει μέρος περισσότερες από 80 startups, ενώ έχουν λάβει υποστήριξη 17 νέες επιχειρήσεις.

Ο 4ος κύκλος του Start4Health25 απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσής τους προσφέροντας δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

Η πρώτη και βασική κατεύθυνση ονομάζεται “Acceleration Lab” και παρέχει στις startups που βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα, την απαιτούμενη καθοδήγηση και συμβουλευτική με στόχο να επιταχύνει την εισαγωγή του επιχειρηματικού τους πλάνου στην αγορά. Οι δύο καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που θα διακριθούν, θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 25.000€ και 10.000€ αντίστοιχα.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι το “ScaleUps Studio” και αφορά όσες startups βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συνεργαστούν με την Pfizer, σε κοινά παγκόσμια projects. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχουσες νεοφυείς εταιρείες αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν ιδέες και λύσεις με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη δημιουργία λύσεων που εξελίσσουν και βελτιώνουν την υγειονομική περίθαλψη.

Φέτος, το Start4Health25 αναζητά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πυλώνων:

Ψηφιακή υγεία και φάρμακα (Digital Health and Medicines)

Βιοπληροφορική (Bioinformatics)

Τεχνολογίες κλινικών δοκιμών (Clinical Trial Technologies)

Ανάλυση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα (Data Insights and Business Intelligence)

Ασφάλεια φαρμακευτικών σκευασμάτων (Drug Safety)

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων και για τις 2 κατευθύνσεις ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2025. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Start4Health | Pfizer’s Center for Digital Innovation όπου θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Ο επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, Δρ. Ιωάννης Πανδής, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάει ο 4ος κύκλος του προγράμματος Start4Health, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευση και αφοσίωσή μας στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που έχουν τη δυναμική να συμβάλλουν στην προαγωγή της δημόσιας Υγείας. Η συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων με όραμα, ιδέες και καινοτόμες προτάσεις, αποδεικνύει τη δυναμική και την ουσιαστική συνεισφορά του προγράμματος στο ευρύτερο οικοσύστημα των startups της χώρας μας. Με τον 4ο κύκλο προσβλέπουμε σε μια ακόμη πιο επιτυχημένη χρονιά με γνώμονα πάντοτε την αναζήτηση ψηφιακών λύσεων που θα βελτιώσουν τη ζωή των ασθενών».

Το Start4Health πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation.