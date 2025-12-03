Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ διοργανώνουν το

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης, στις 05-06 Δεκεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, μια κορυφαία επιστημονική συνάντηση που αποτελεί πλέον θεσμό στον χώρο της Απεικονιστικής Ιατρικής και της Ογκολογίας.

Για δεκαοκτώ συνεχόμενα χρόνια, το συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και τη συνεχή ανάγκη για εκπαίδευση, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζουν ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε Ακτινολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους και επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στη βιοϊατρική τεχνολογία, οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές, τα νεότερα πρωτόκολλα Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς και οι καινοτομίες στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις της καθημερινής κλινικής πράξης και να αναζητήσουν νέους δρόμους συνεργασίας και επιστημονικής εξέλιξης.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Οργανισμού Ογκολόγων Παθολόγων (Ε.Ο.Π.Ε.) και του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και την αναγνωρισμένη αξία του θεσμού.