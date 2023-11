Την νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Aτοπική Δερματίτιδα με κεντρικό μήνυμα #zisto_alliws παρουσίασε η Pfizer Hellas. Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ).

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η κινητοποίηση των ασθενών με Ατοπική Δερματίτιδα, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου, να αναγνωρίσουν την επιβάρυνση που προκαλεί η Ατοπική Δερματίτιδα στην καθημερινότητά τους, και να απευθυνθούν έγκαιρα στον εξειδικευμένο γιατρό που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την νόσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

H Ατοπική Δερματίτιδα, γνωστή και ως ατοπικό έκζεμα είναι μια συχνή χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και εκζεματικές βλάβες που υποτροπιάζουν.1 Στις ανεπτυγμένες χώρες, προσβάλει έως το 20% του παιδιατρικού πληθυσμού και το 5-8% των ενηλίκων.2 Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό εξάνθημα και, ανάλογα με τη βαρύτητα, μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε διαταραχές ύπνου, αίσθημα ντροπής και δυσκολία στη συγκέντρωση αλλά και να προκαλέσει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνικό αποκλεισμό που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των ασθενών.3 Η Ατοπική Δερματίτιδα κατηγοριοποιείται σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως την έκταση και τη σοβαρότητα των βλαβών του δέρματος, και η βαρύτητά της καθορίζει τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.4-6

Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης #zisto_alliws επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς με Ατοπική Δερματίτιδα βιώνουν την καθημερινότητά τους με την νόσο. Βασικό όχημα της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η εικαστική αποτύπωση τριών καθημερινών δραστηριοτήτων (ύπνος, επαφή με τη θάλασσα και επιλογή υφάσματος ρούχου), οι οποίες επιβαρύνουν τη ζωή του ασθενούς με Ατοπική Δερματίτιδα. Μέσα από αυτές τις απλές καθημερινές στιγμές οι ασθενείς μπορούν να αναγνωρίσουν την επίδραση που έχει η Ατοπική Δερματίτιδα στη ζωή τους και να κινητοποιηθούν, συζητώντας με τον δερματολόγο την κατάλληλη θεραπεία. Έτσι, θα μπορέσουν να «ζήσουν αλλιώς» βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, δημιουργήθηκε και το microsite https://www.atopicskin.gr/ όπου το κοινό μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για την Ατοπική Δερματίτιδα, τα συμπτώματα και την αντιμετώπισή της αλλά και να βρει συμβουλές για συναισθηματική υπόστηριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κ. Ιωάννης Μπάρκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), ανέφερε: «Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι μια συχνή πάθηση και η συχνότητά της αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες.2 Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της Ατοπικής Δερματίτιδας στους ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και εξελίσσεται με εξάρσεις και υφέσεις και σε πολλές περιπτώσεις ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τον ασθενή.1 Ο κνησμός/ξεσμός, η απώλεια ύπνου και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ανάμεσα στους παράγοντες που επιφέρουν δυσκολίες στο σχολείο, στην εργασία, στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ασθενών με Ατοπική Δερματίτιδα, ενώ οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά χαμηλής αυτοεκτίμησης, άγχους, κατάθλιψης και εξάντλησης σε σχέση με μη πάσχοντες από Ατοπική Δερματίτιδα.3 Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) θεωρεί σημαντικές τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού που κινητοποιούν τους Ασθενείς να αποτανθούν στον Δερματολόγο τους, ώστε να γίνει η έγκαιρη και σωστή διάγνωση της Ατοπικής Δερματίτιδας. Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι Δερματολόγοι μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά, γρήγορα και με ασφάλεια τα συμπτώματα της Ατοπικής Δερματίτιδας, ώστε οι ασθενείς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.7»

Ο κ. Ρένος Βαμβακούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών «Επιδέρμια» ανέφερε: «Οι ασθενείς με Ατοπική Δερματίτιδα τα τελευταία χρόνια χαιρετίζουμε τις νέες καινοτόμες θεραπείες που συνεχώς προστίθενται στη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας. Παρ’ όλα αυτά οι ανεκπλήρωτες ανάγκες μας παραμένουν υπαρκτές, και η ποιότητα της ζωής μας επηρεάζεται σημαντικά από τη νόσο. Η ανάγκη για ενημέρωση για τη νόσο είναι μεγάλη, και ο σύλλογος Επιδέρμια εκπροσωπώντας τους ασθενείς, ενδυναμώνει τη φωνή τους και διεκδικεί καλύτερη και άμεση πρόσβαση στη θεραπεία καθώς και μια ασθενοκεντρική προσέγγιση στην πολιτική υγείας.»

Τέλος, η κα. Λία Μπερτσιάδου Inflammation & Immunology Lead της Pfizer Eλλάδας, Κύπρου, Μάλτας, σχολίασε: «Στην Pfizer Hellas, προτεραιότητά μας είναι να ακούμε τους ασθενείς και τις ανάγκες τους και να να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με δράσεις και πρωτοβουλίες που θα τους ενδυναμώνουν και θα αυξάνουν τη γνώση τους για την πάθησή τους, ώστε να μπορούν να έχουν μια καλύτερη διαχείριση της νόσου τους. Η νέα εκστρατεία για την Ατοπική Δερματίτιδα έχει στόχο να συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των συμπτωμάτων, τα οποία βιώνουν οι ασθενείς, και να τους ενθαρρύνει να επισκεφθούν το δερματολόγο τους ώστε να αλλάξουν την καθημερινότητά τους με την νόσο και να ζήσουν αλλιώς».

Παραπομπές

Weidinger S, Novak N. Lancet. 2016;387(10023):1109-1122

Global Atlas of Skin Allergy, Published by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2019

Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006;118: 226-232

Silverberg JI, Nelson DB, Yosipovitch G. Addressing treatment challenges in atopic dermatitis with novel topical therapies. J Dermatolog Treat. 2016;27(6):568-576.

Chopra R, Silverberg JI. Clin Dermatol. 2018;36(5):606-615

Wollenberg et al. JEADV 2022. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I – systemic therapy. https://www.guidelines.edf.one//uploads/attachments/clocnry0r100rdtjr2gr1dhof-4-algorithms-oct-2023.pdf Accessed Nov23