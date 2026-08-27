Μια σπουδαία ιατρική εξέλιξη στην καταπολέμηση μιας από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου σηματοδοτεί η ταχεία έγκριση που έδωσε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο πρωτοποριακό φάρμακο daraxonrasib.

Το ημερήσιο χάπι, που θα κυκλοφορήσει από τη Revolution Medicines με την εμπορική ονομασία Rasonque, στοχεύει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη KRAS, καταφέρνοντας σχεδόν να διπλασιάσει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, σε σύγκριση με την κλασική χημειοθεραπεία.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα: διπλασιασμός της επιβίωσης

Η έγκριση του FDA βασίστηκε σε κλινική μελέτη 500 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, των οποίων η νόσος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται στις προηγούμενες θεραπευτικές επιλογές.

Οι ασθενείς που έλαβαν το χάπι Rasonque παρουσίασαν μέση επιβίωση 13,2 μηνών, έναντι μόλις 6,7 μηνών για όσους υποβλήθηκαν σε επιπλέον χημειοθεραπεία.

Το νέο φάρμακο εμφάνισε λιγότερες σοβαρές παρενέργειες σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν δερματικό εξάνθημα, πληγές στο στόμα, διάρροια και ήπιες πεπτικές διαταραχές.

«Δεν πρόκειται για χάπι που θεραπεύει τη νόσο, αλλά για μία ακόμη επιλογή για αυτούς τους ασθενείς. Όμως είναι η καλύτερη επιλογή που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο Δρ. Pashtoon Kasi από το κέντρο καρκίνου City of Hope Orange County στην Καλιφόρνια.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Άντριου Κόβελερ του Κέντρου Καρκίνου Fred Hutch χαρακτήρισε την απόφαση ως «μία από τις πιο αναμενόμενες εγκρίσεις που μπορεί να σκεφτεί κανείς», υπογραμμίζοντας ότι το φάρμακο συνιστά τεράστια βελτίωση.

Κόστος θεραπείας και προοπτικές για άλλες μορφές καρκίνου

Σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία Revolution Medicines, η μηνιαία θεραπεία με το Rasonque θα ανέρχεται περίπου στα 39.800 δολάρια.

Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές καρκίνου, καθώς διαγιγνώσκεται συνήθως σε προχωρημένα στάδια.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, στις ΗΠΑ καταγράφονται ετησίως περίπου 67.000 νέα περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο.

Η επιτυχία της τεχνολογίας πίσω από το daraxonrasib ανοίγει πλέον τον δρόμο για την εφαρμογή παρόμοιων στοχευμένων θεραπειών και σε άλλους συμπαγείς όγκους που φέρουν μεταλλάξεις του RAS, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, δημιουργώντας νέες προσδοκίες για τη σύγχρονη ογκολογία.

Πηγές: Associated Press, NBC news