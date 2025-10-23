Κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις. Άλλες ασήμαντες και άλλες καθοριστικές. Όταν όμως πρόκειται για την υγεία μας, η κάθε επιλογή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Ακριβώς επειδή όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι. Και η φροντίδα της δεν ξεκινά όταν χρειαστείς γιατρό, αλλά όταν αποφασίσεις να είσαι προετοιμασμένος. Όταν έχεις τη βεβαιότητα πως, ό,τι κι αν συμβεί, έχεις επιλέξει εσύ πως θέλεις να το αντιμετωπίσεις.



Αυτή τη δύναμη κάνει πράξη η Eurolife FFH μέσα από το My Health F1rst – ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που σε βάζει στο επίκεντρο. Γιατί κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει επιλογές, όχι περιορισμούς.

Το My Health F1rst της Eurolife FFH έρχεται να δώσει την ελευθερία της επιλογής σε όλους μας. Να μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για εμάς, γνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε απόφαση υπάρχει η σιγουριά της ασφαλιστικής που σέβεται τη ζωή, την υγεία και όσα ορίσαμε ως επιλογές μας.

Αντί λοιπόν, να προσαρμοζόμαστε εμείς στις έτοιμες λύσεις προγραμμάτων, που κάποιες φορές δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες μας, μπορούμε να βάλουμε πλέον τα δικά μας κριτήρια.

Η ασφάλεια που προσαρμόζεται σε σένα

Το My Health F1rst είναι μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* που σου επιτρέπει να διαλέξεις γιατρό και νοσοκομείο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου.

Έτσι, στις επιλογές σου μπορείς να έχεις:

Απευθείας κάλυψη εξόδων στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, αφού καταβληθούν μόνο τα πρώτα €750 ή €1.500 (δηλαδή τα έξοδα της συμμετοχής σου, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει)

στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, αφού καταβληθούν μόνο τα πρώτα €750 ή €1.500 (δηλαδή τα έξοδα της συμμετοχής σου, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) Εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, το οποίο γνωρίζεις από πριν για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, το οποίο γνωρίζεις από πριν για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου. 100% κάλυψη εξόδων στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματός σου. Μάλιστα, ακόμα και αν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

κάλυψη στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματός σου. Μάλιστα, ακόμα και αν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€. Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει, τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού, μέχρι το ποσό των 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών σου.

Οπότε, είτε πρόκειται για μια προγραμματισμένη επέμβαση είτε για μια απρόοπτη ανάγκη, έχεις την ελευθερία να αποφασίσεις με βάση αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής.

Πέρα από την κάλυψη, μία νέα φιλοσοφία φροντίδας

Η υγεία δεν είναι μόνο έκτακτη ανάγκη και νοσηλεία. Είναι επίσης πρόληψη, ισορροπία, έλεγχος και καθημερινή φροντίδα. Το My Health F1rst το γνωρίζει και προσφέρει δυνατότητες για κάθε στάδιο της ζωής: από τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο, που είναι δωρεάν και το επίδομα μητρότητας, που δίνεται για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική μέχρι τα έξοδα αποθεραπείας και την επείγουσα ιατρική βοήθεια σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Με μέγιστο όριο ευθύνης έως 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, φροντίζει κάθε ανάγκη. Και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για μείωση στο ασφάλιστρο, μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ .

Όλα αυτά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας, που σε συνοδεύει όπου κι αν βρίσκεσαι. Γιατί ασφάλεια σημαίνει αυτοπεποίθηση και η σιγουριά ότι η ζωή, όσο απρόβλεπτη κι αν είναι, αφήνει πάντα την τελική επιλογή στα δικά σου χέρια.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.